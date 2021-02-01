نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية أملج تنفذ 300 جولة رقابية خلال شهر يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في إدارة الخدمات خلال شهر يناير 300 جولة رقابية على المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية.

وأوضحت البلدية أن الجولات استهدفت المنشآت الخاضعة للصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة و رصد 98 مخالفة, مبينة أن المخالفات تنوعت بين سوء النظافة, وعدم وجود شهادات صحية للعاملين, وأغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة ، وعدم نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة.