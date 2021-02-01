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عمر شويل - جدة نتائج الأهلية للدورة 39 من حساب المواطن، بعد التساؤلات التي استقبلها الموقع الرسمي لحساب المواطن عن موعد نتائج الأهلية ال39 حيث قد قام الحساب بالرد انه لم يتم تحديد موعد للإعلان عن الأشخاص المستفيدين والمؤهلين لتلك الدورة بعد حيث تتم حتى الآن عملية مراجعة الطلبات الخاصة بالراغبين بالانضمام لبرنامج حساب مواطن وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها من قبل البرنامج، والتعرف على موعد وضوابط حساب المواطن وشروط الأهلية للحساب الجديدة تابع القراءة.

نتائج الأهلية للدورة 39

وقد قام حساب مواطن خلال الصفحة الرسمية له بالإعلان عن طريقة تعرف الأشخاص عن نتائج الاهلية الخاصة بالدورة ال39 وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالحساب، ومن الجدير بالذكر انه قد تم التوقف عن انضمام مستفيدين جدد للبرنامج منذ شهر مارس الماضي، كما أعلن الحساب عن شروط وضوابط جديدة يتم تطبيقها على الأشخاص المستفيدين الحاليين من البرنامج والمطالبة بتقديم عدد من الأوراق والمستندات لضمان أهليته والاستفادة من البرنامج وهي؛

إن على كل شخص مستفيد من البرنامج تجاوز سن ال18 عام تقديم اثبات السكن الخاص به (صك ملكية للسكن او اثبات سكن جامعي او المعهد او كلية عسكرية، او عقد ايجار موثق) ويعد هذا الشرط احد الضوابط الجديدة التي من شأنها ضمان استحقاق الفرد بالانضمام للبرنامج وحصوله على الدعم المقدم منه.

شروط أهلية حساب المواطن

أما عن شروط أهلية حساب المواطن العامة والتي يشترط توافرها للانضمام إلى البرنامج والحصول على الدعم هي؛

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأبوين أي من أب وأم سعوديين، وأن تكون أخر فترة إقامة له في المملكة السعودية لا تقل عن 3 شهور في اخر 12 شهر، وأن لا يقيم في أحد دور الرعاية او السجن او الايواء الحكومي، والقيام بتقديم ما يفيد اجمالي الدخل الخاص بالاسرة واعمارهم.