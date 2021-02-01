مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 على قياس services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة مواعيد تسجيل التحصيلي 1442حددتها وزارة التعليم السعودية، لكى يتمكن طلبة الثانوية العامة من مختلف المدن تسجيل الاختبارات للكليات حسب المهارات المتاحة كما يتم تسجيل التحصيلي 1442 على موقع قياس services.qiyas.saمن أجل التيسير على الطلاب من أي مكان في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب العديد منهم حجز مواعيد تسجيل التحصيلي 1442على قياس هذه الأيام.

مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 على قياس

أعلن موقع الهيئة وخدمات قياس الإلكترونية مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 وفق الجدول الزمني لفترات الاختبارات الورقية للذكور والإناث على النحو التالي:

مواعيد الفترة الأولي للتسجيل للذكور: من 1 فبراير القادم وحتى 15 مارس 2021، ويكون الاختبار خلال المدة من 17 وحتى 21 أبريل. مواعيد تسجيل التحصيلي ورقي الفترة الثانية للذكور: من أول فبراير وحتى 12 أبريل، والاختبار في الفترة من 5 وحتى 9 يونيو 2021. مواعيد التسجيل في التحصيلي للإناث الفترة الأولي: من 8 فبراير وحتى15 مارس. الفترة الثانية: من نفس تاريخ البدء وحتى 12 أبريل.

طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442

يمكن التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442عبر موقع قياس من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع قياس من هنـــــــــــــــــا

النقر على ملف المستفيد.

إدخال رقم السجل المدني.

إضافة كلمة المرور.

الضغط على (تسجيل الدخول).

لو مستخدم جديد أضعط على (سجل الآن).

يتيح لك الموقع الملف الشخصي وفيه قائمة بكافة الإختبارات المسجلة وعدد الاختبارات المتاحة للتسجيل.

النقر على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

البحث عن اختبار التحصيلي العلمي أو النظري.

تحديد نوع الاختبار

النقر على أيقونة (تسجيل).

قراءة الشروط والموافقة عليها.

أنقر على الضغط على التالي.

حدد مقر الاختبار المناسب لك.

حدد اليوم والتاريخ المناسبين لتقديم الاختبار.

النقر على التالي.

متابعة البيانات الشخصية.

النقر على التالي.

أكد الحجز لاختبار التّحصيلي.

سدد قيمة الحجز بالضغط على المتابعة إلى الدفع.

الجدير بالذكر أن بهذه الخطوات يتم حجز مواعيد تسجيل التحصيلي 1442 للاختبارات سواء للذكور أوالإناث.