نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 على أبشر.. الشروط والرسوم

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عمر شويل - جدة نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 من أجدد الأنظمة المستحدثة في المملكة العربية السعودية بدلاً من نظام الكفيل الذي كان متاح لإقامة العاملين، لذا أتاحت المملكة نظام الإقامة الجديد على أن يتم تجديد الاقامة على أبشر بما يمنح المقيمين مزايا عديدة كان غائبة في نزام الكفيل، ولكن هناك مع الالتزام بـ شروط نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 للاستفادة منه.

نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 على أبشر

يتميز نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 بمنح تأشيرات زيارة الأقارب، والإقامة بالمملكة، بالإضافة إلى منح المقيم فرصة حق الانتفاع بالعقارات لمدة 99 عام، والعمل في شركات القطاع الخاص، وحرية دخول وخروج المملكة بشرط أن تجديد الإقامة وأن تكون سارية، فضلاً عن مزاولة كافة الأعمال التجارية الخاصة بالاستثمار الأجنبي.

رسوم تجديد الإقامة 2021

حددت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية رسوم تجديد الإقامة 2021 على النحو التالي:

قيمة تجديد إقامة للعمالة المنزلية: 600 ريال سعودي.

قيمة تجديد إقامة للعاملين في الشركات السعودية: 650 ريال سعودي.

قيمة تجديد إقامة للمرافقين: 2,000 ريال سعودي.

قيمة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية: 300 ريال سعودي.

شروط نظام تجديد الاقامة الجديد 2021 في السعودية

يشترط أن يكون الشخص مقيم بالمملكة العربية السعودية, سداد الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة . أن يمتلك المقيم جواز سفر سارى الصلاحية . أن يكون لدية تأمين طبي سارى المفعول . عدم تقييد المقيم ضمن القائمة الأمنية. يشترط سداد كافة المخالفات المرورية .

طريقة تجديد الاقامة الجديد 2021 على أبشر

الدخول على منصة أبشر

النقر على أبشر الأفراد.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي

الضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي الجوازات.

اختيار تجديد الجواز ثم إدخال رقم الإقامة الخاصة بالمقيم الذي يريد تجديد الإقامة في الخانات المتخصصة.

النقر على كلمة عرض.

تظهر جميع التفاصيل الخاصة والمتعلق بالإقامة ومتى تنتهي مدة سريانها.

أدفع رسوم تجديد الإقامة الخاصة بالفرد الذي يريد تجديد الإقامة.

بعد ان تقوم بتنفيذ الخطوات السابقة بشكل صحيح هنا يمكنك الحصول على بطاقه تجديد الإقامة الذي قمت بتجديدها من الخطوات السابقة.