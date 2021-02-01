طرق تفعيل خدمة أبشر – خطوات تفعيل خدمة أبشر 1442 عن طريق الجوال

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عمر شويل - جدة طرق تفعيل خدمة أبشر 1442 هـ عن طريق الجوال أو البنك أو أجهزة الخدمة الذاتية؛ حيث يهتم العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بتفعيل أبشر؛ وذلك للاستفادة بكافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال موقع أبشر؛ حيث أنه هناك اتجاه سائد في المملكة بإنهاء كافة التعاملات الورقية والتحول إلى التعاملات الرقمية، في سبيل مواكبة التطور التكنولوجي التي تسعى إليه الحكومة السعودية وتحقيق رؤية 2030.

طرق تفعيل خدمة أبشر 1442

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفعيل الخدمة الخاصة بأبشر 1442 هـ؛ حيث أنه يمكن تفعيلها من خلال الجوال، ومكاتب تفعيل أبشر، وأجهزة الخدمة الذاتية، وكذلك يمكن التفعيل عن طريق البنك، وفيما يلي خطوات التفعيل في كل طريقة من الطرق السابقة.

خطوات تفعيل خدمة أبشر 1442 عن طريق الجوال

يتم تفعيل الخدمة من خلال الهاتف بالخطوات التالية:

الاتصال على رقم خدمة العملاء التالي “920003344”. التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء، وعرض الرقم السري والرقم الخاص بالمتصل. النقر على رقم “5” في الجوال من أجل الانتقال إلى خدمات أبشر. التأكيد على الاختيار عن طريق النقر على رقم “4”. الإجابة على بعض المعلومات، وعندها سيتم التفعيل بنجاح.

خطوات التفعيل 1442 عن طريق البنك

يستطيع المواطنين تفعيل الخدمة من خلال البنك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر، ومنها إلى أبشر أفراد. القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار تفعيل الخدمة عن طريق البنك، وبعدها يتم تحديد اسم البنك. القيام بتفعيل الحساب من خلال الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي. النقر على أيقونة إرسال.

خطوات التفعيل عن طريق مكاتب التفعيل

تعد مكاتب التفعيل واحدة من ضمن الطرق التي يستطيع المواطن تفعيل الحساب الخاص بأبشر من خلالها، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة أبشر. الانتقال إلى مراكز تسجيل خدمة أبشر الكائنة في أسفل الصفحة. اختيار موظفي مكاتب العمل في أبشر. النقر على قائمة مواقع موظفي الأحوال. العمل على تحديد المنطقة المراد تفعيل الخدمة من خلالها. التعرف على مواقع مكاتب التفعيل المنتشرة في كافة الأنحاء، ومن ثم التوجه إليه.

خطوات التفعيل عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية