خطوات الاستعلام عن المخالفات المرور السعودية برقم اللوحة 2021

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرور السعودية برقم اللوحة 2021 يسعى الكثير من ملاك السيارات في المملكة العربية السعودية لمعرفة المخالفات المرورية الخاصة بسيارتهم وطرق تسديد رسوم تلك المخالفات، حيث قامت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بتسهيل إمكانية الاستعلام عن الخدمات المرورية والمخالفات المرورية، وفى وقتنا الحالي لا يحتاج المستعلم زيارة أي من المؤسسات الحكومية أو الوحدات المرورية للاطلاع على مخالفاته المروية ودفع عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، كما يساعد النظام الإلكتروني لتوفير الجهد والوقت المبذولين للذهاب لإنجاز مهماتهم في الجهات المعنية،ومكن للمستعلم معرفة المبلغ المالي للمخالفة وطريقة سدادة، ووضعت المملكة عدة من القوانين التي تخص المرور بهدف تنظيم حركة السير في الشوارع،وقامت الدولة بوضع الغرامات علي من يخالف القوانين المرورية.



الاستعلام عن المخالفات المرور السعودية برقم اللوحة2021

هناك مجموعة من الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة،يستطيع المستعلم الاطلاع علي قيمة المخالفات حتى يتم تسديدها وذلك باتباع الخطوات التالية:

أن يقوم المستعلم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية أبشر. أنقر علي أيقونة الاستعلامات الإلكترونية. قم بإدخال رقم اللوحة بشكل صحيح. علي المستعلم كتابة الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة. النقر على زر استعلام المخالفات المرورية. سوف يظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. علي المستعلم إدخال البيانات التالية: رقم الإقامة. بعدها يتم تحديد نوع التقويم بين الميلادي والهجري. ثم يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص بصاحب رخصة القيادة. قم بإدخال الرمز المرئي. بعد إدخال البيانات يتم النقر على أيقونة خيار عرض.

طريقة معرفة المخالفات المرورية عن طريق الهاتف

هناك طريقة أخرى لتسهيل معرفة ما هي المخالفات المرورية التي قمت بفعلها وهي عن طريق الهاتف تقوم بطلب رقم(989) وطلب علي هذا الرقم وبعد ذلك يقوم بالضغط علي رقم (1) للسيارة وتضغط مرة أخرى علي رقم(1) لتقوم باستعلام عن المخالفات المرورية، ثم تقوم بوضع رقم السجل المدني الخاص بك ( وهي رقم الهوية الخاصة بك الوطنية ) ثم تقوم بالضغط علي زر مربع # ، وهناك رقم آخر لتعرف من خلاله المخالفات المرورية في السعودية وهو (1292888) .