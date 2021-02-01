فرحتكم فرحتنا

دوت الخليج – مسلط الغفيلي

على شواطئ الخبر وعلى نسائم هواء بحرها الجميل يقيم الشيخ سلطان بن جدي بن بديد

احتفال بمناسبة زواج ابنه الشاب خالد بن سلطان

وسط الالتزام البرتوكولات الاحترازية

من حيث العدد والالتزام بارتداء الكمامات

وستكون المناسبة عائليه نظراً لظروف جائحة كرونا رغم أن الأماني كانت بحضور جميع الأحبة والأصدقاء الذين لا يساورنا شك في مشاركتهم لنا بمشاعرهم الطيبة وصادق دعواتهم بالتوفيق للعريس سيقام الاحتفال يوم الخميس 2021/2/4

بفندق سوفتيل الخبر تمنياتنا ودعواتنا الصادقة بالتوفيق للجميع ونجاح الاحتفال الذي يقوم عليه

رجل يهوى النجاح والتميز الشيخ سلطان بن جدي

صاحب المحيا المشرق بالابتسامة والأخلاق الرفيعة أحب الجميع من قلب ملئ بالنقاء والصفاء

أحبه الجميع لطهر سريرته وصدق كلمته

يمشي خطواته في طريق الحب بأقدام ثابتة

لا ترتعش عندما ترتقي في سلم العلو فعل الخير

أخي وشقيقي الذي يستمد طيبه وكرمه ونبل أخلاقه من والده ووالدي المغفور له جدي بن الغفيلي بن بديد ومن جده وأعمامه وغرسه في أبنائه في احتفاله سيكون طيب أخلاقه وابتسامته ورحابة وجهه تسبق طيب مباخره المعتادة وسيكون كرم استقباله وعبارات ترحيبة تسبق كرم مائدته العامرة للأحبة والأصدقاء سيكون ابنه خالد عريساً يودع العزوبية ويدخل عالم الحياة الزوجية الشاب الراقي في خلقه وعلمه وعمله الرجل الذي يتهج باحتفاله

ونحن نبتهج لابتهاجه ونفرح لفرحه ونفخر به

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