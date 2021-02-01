نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب إيداع المواطن في السعودية والمستفيدين من الحساب وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب إيداع المواطن في السعودية يهدف إلى مساعدة محدودي الدخل وكبار السن والأسر متوسطة الحال عن طريق توجيه جزء من الدخل الحكومي لهم لذلك سنوضح طريقة التسجيل والاشتراك للحصول على حساب المواطن.

حساب إيداع المواطن في السعودية

يتم تقسيم المواطنين إلى ثلاث فئات، فئة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل وفئة فوق المتوسط وبناء على ذلك يتم تحديد المبالغ النقدية طبقاً لظروف الأسر كالآتي:

● يستحق تقديم دعم حساب مواطن لكل أسرة يقل دخل أفرادها عن 2000 ريال سعودي.

● دعم وتعويض يصل إلى نسبة 100% للأفراد أصحاب الدخل المنخفض بعائد 1200 ريال سعودي.

● يحصل أصحاب الدخل المتوسط على تعويض بنسبة 75% على أن يصل المبلغ إلى 1000 ريال سعودي.

● للأفراد أصحاب الدخل فوق المتوسط تكون نسبة تعويضهم 50% على أن يكون العائد 600 ريال سعودي.

شروط التسجيل والحصول على حساب مواطن

للحصول على حساب إيداع المواطن في السعودية هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفي في المتقدم وهي تقسم المستفيدين إلى 5 فئات كالآتي:

● مجموعة فئة أولى يبدأ عائدها من الصفر حتى 8650 ريال سعودي.

● مجموعة فئة ثانية يبدأ عائدها من 8800 حتى 12000 ريال سعودي.

● مجموعة الفئة الثالثة يبدأ عائدها من 12050 حتى 15300 ريال سعودي.

● مجموعة الفئة الرابعة يبدأ عائدها من 15350 حتى 20160 ريال سعودي.

● مجموعة الفئة الخامسة لا يدخلون ضمن تقسيمات شرائح الفئات لان عائدهم أعلى من 20200 ريال سعودي.

مستندات الحصول على حساب إيداع المواطن في السعودية

● البطاقة الشخصية و بطاقة إثبات نسب العائلة.

● تقرير شامل عن الوظيفة والدخل الشهري ومعدلات الدخل السنوي.

● تقرير شامل عن وظيفة الزوجة والأولاد ودخلهم الشهري.

●تقديم بطاقة أحوال شخصية تفرق بين الفرد العاطل عن العمل والفرد الذي يعمل بمؤسسة حكومية والذي لديه وظيفة خاصة.

● يتم رفض الأفراد الذين يتجاوز راتبهم العشرون ألف ريال سعودي.

المستفيدين من الحساب وطريقة التسجيل

يحقق أكبر فائدة من حساب مواطن كلاً من العاطلين وحاملي بطاقات الائتمان السعودية بالإضافة إلى الرجال الغير متزوجين والأسر محدودة الدخل، والزوجة التي لا تحصل على عائد شهري.

كما أصبح الآن التسجيل في حساب مواطن متاح للجميع من خلال لينك البوابة الإلكترونية.

في نهاية مقالنا نلاحظ أن من خلال حساب إيداع المواطن في السعودية تحرص المملكة على تحقيق الدعم والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين منعاً لحدوث خلل بالمنظومة الاجتماعية.