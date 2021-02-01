نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي رابط الدخول الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن رابط منصة مدرستي الجديد بعد التحديث، تساعد منصة مدرستي الطلاب علي معرفتهم لموعد حصصهم ومعرفة درسوهم كما انها تساهم علي سهولة التواصل بين التلميذ والمعلم وما الي ذالك، حيث ساعدت منصة مدرستي علي استكمال التعليم الالكتروني بصورة جيدة ومتطوره، واليكم سوف نقوم بسرد رابط الدخول لمنصة مدرستي.

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتطوير منصة مدرستي بغر مواكبت عصر التكنولوجيا، حيث سهلت علي الطالب والمعلم طريقة استخدام منصة مدرستي وطريقة التسجيل بها واليكم الرابط المستخدم في تسجيل الدخول الي المنصة

طريقة تسجيل الدخول الي منصة مدرستي

طريقة التسجيل الي منصة مدرستي عن طريق الرابط الجديد، الطريقة سهلة وميسرة اليكم التفاصيل.

بعد الخول الي رابط المنصة اعلاه تقوم بأختيار حسابك علي المايكروسفت تقوم بكتابة كلا من اليوزر والباسورد والان تم التسجيل بنجاح علي المنصة

والان بعد ان قمنا بتسجيل الدخول يجب عليك ان تثبت حضورك والطريقة سهلة للغاية تابع معي طريقة اثبات حضورك علي منصة مدرستي

طريقة اثبات الحضور للطالب في منصة مدرستي

يجب علي الطالب بعد تسجيل دخوله الي الموقع ان يقوم بأثبات الحضور، وقمنا بشرح طريقة تسجيل الحضور علي هيئة نقاط متتاليه، اليكم التفاصيل.

عن طريق استخدام رابط تسجيل الدخول من رابط تسجيل الدخول

بعد ذالك اختر حسابك واكتب اليوزر والباسورد

اختار من القائمه الجانبيه ’جدولي’

اختار الدرس الذي تريد حضوره

الان اضغط علي كلمة حضور

والان عرفنا طريقة التسجيل الي منصة مدرستي وايضا عرفنا طريقة اثبات الحضور في المنصة للطالب، اذا كان لديك اي استفسار لا تتردد بتركه لنا في تعليق وسوف يتم الرد عليك خلال دقائق