نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفحص الدوري للسيارات في السعودية طريقة حجز موعد والرسوم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفحص الدوري للسيارات في السعودية ، يختلف من منطقة إلى أخرى داخل المملكة العربية السعودية، وهي خطوة مهمة للغاية لأصحاب ومالكي السيارات، وذلك عقب أن أعلنت السلطات السعودية، بعودة فحص السيارات دوريًا مرة أخرى، عقب توقف كان قد بدأ مع بداية الجائحة، والذي سوف يتوفر بشكل كبير قريبًا، عبر دوائر الفحص المرورية المتاحة في كل أنحاء المملكة. وفائدة الفحص الدوري للمركبات في السعودية، أن قائد المركبة يمكنه أن يتجول بها بسهولة دون خشية التوقيف من المرور، وكذلك تأمين للمركبة وأنها جاهزة للاستخدام بشكل جيد.

الفحص الدوري للسيارات في السعودية

يساعد الفحص الفني الدوري للمركبة، على إمكانية نقل ملكية السيارة إلكترونيا بطريقة سهلة، وفي حال حصولك على شهادة الفحص الفني من المرور السعودي، يمكنك استخدام المركبة بكل سهولة وأمان، دون خشية التعرض لأية مخالفات مرورية في المملكة العربية السعودية.

شروط الفحص الفني للمركبات في السعودية 1442

يجب إجراء خطوة الفحص الفني للمركبة، في حال بيع المركبة لشخص آخر.

يجب إجراء الفحص الفني للسيارة، إذا ما كنت قد أجريت عليها صيانة بالهيكل الخارجي لها أو محركها.

يجب أن يتم إجراء الفحص الفني، بطريقة دورية كل 6 أشهر داخل المملكة.

يجب ألا يكون هناك أية أعطال، في المركبة قبل إجراء الفحص الفني لها.

يجب أن تقوم بفحص السيارة، في حال تعرضها لأي تعطل مفاجيء.

موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية

من أجل إجراء الفحص الدوري للسيارات في السعودية، يجب عليك تتبع مواعيد الفحص الفني التي حددها المرور السعودي، لكل منطقة من المناطق المختلفة، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تسهيلًا لصاحب المركبة أن يقوم بفحصها، ويمكنك تتبع مواعيد الفحص الفني للمركبات في السعودية، كما يلي:

مكان الفحص موعد إجراء الفحص فحص منطقة عرعر من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا فحص منطقة بيشة من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا فحص منطقة الخرج من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً فحص منطقة حائل من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً فحص منطقة أبها من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً فحص منطقة جازان من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً فحص الرس من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا. فحص منطقة القريات من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا. فحص منطقة حفر الباطن من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً. فحص منطقة الدمام من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً. فحص منطقة الباحة من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا. فحص منطقة الجوف من الأحد إلى الخميس من 7 صباحًا، حتى 4 عصرًا.

الأوراق المطلوبة للفحص الدوري للمركبة

عدد 2 صورة طبق الأصل، من الاستمارة الرسمية للفحص الفني للمركبة.

استمارة الفحص الفني للمركبة.

نموذج الفحص البيئي للمركبة.

رخصة قيادة المركبة.

خطوات حجز موعد الفحص الدوري للسيارات في السعودية

اذهب أولًا إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، عبر المنصة الوطنية الموحدة. اختر أيقونة المواعيد. قم باختيار خدمة المرور والعمليات. قم بإضافة بياناتك الشخصية إلى المنصة. قم باختيار طالب الخدمة. اختر نوع المعاملة التي ترغب بها. حدد المحافظة التي تقيم بها. اختر مكان موقّع الطلب. أضف بياناتك الشخصية المطلوبة. اختر أيقونة حجز موعد، وقم بتحديد الموعد المناسب لك لإجراء الفحص الدوري للسيارة في السعودية.

رسوم الفحص الدوري للمركبات في السعودية