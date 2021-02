نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ترقية رقم سوا إلى مفوتر مجاناً باستخدام تطبيق My STC وبدون الحاجة لزيارة الفرع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة ترقية رقم سوا إلى مفوتر باستخدام تطبيق My STC مجانا وبدون الحاجة لزيارة الفرع، ترقية رقمك مسبق الدفع من كويك نت أو سوا إلى المفوتر، وذلك عن طريق إستخدام تطبيق My STC بشكل مجاني دون رسوم وبدون الحاجة لزيارة الفرع، حيث يساعدك تطبيق My STC في سداد فواتيرك والحصول على جميع التفاصيل التي تخُص استهلاك الاتصال، كما يمكنك شحن وتحويل الرصيد واستلام بطاقتك من خلال التطبيق، كما للتطبيق عدة مزايا أُخرى تجعله المُفضل لدى الكثير من المواطنين السعوديين، حيث يمنحهم توفيرا للوقت وإنجاز للكثير من الأعمال التي تحتاج لزيارة الأماكن المُختصة بها سواء لاستخراجها أو سدادها.

ترقية رقم سوا إلى مفوتر عبر تطبيق My STC

بعد دخولك إلى تطبيق My STC التابع لشركة الاتصالات السعودية، وحتى تستطيع ترقية رقم سوا من مسبق الدفع إلى مفوتر، يتم تحديد الرقم والضغط على ذر إدارة ثم أيقونة ( إدارة الشريحة)، ثم قم باتباع الخطوات التالية:

في أسفل الصفحة نرى أيقونة خاصة بخصائص الرقم عليك إختيار ( الترقية إلى المفوتر ) منها، ثم عليك إختيار الباقة المناسبة. ستظهر معلومات عن الباقة، وبعد قراءة تلك المعلومات يتم الضغط على استمرار. عن طريق رقم جوالك الذي قمت بإدخاله للتواصل سيتم إرسال رسالة لك بها رمز للتحقق عليك إدخاله، كما سيتم إرسال إشعارات الفواتير على رسائل نصية لنفس الرقم. بعد إدخال رمز التحقق سيتم إظهار مُلخص الطلب وسنلاحظ أن قيمة الشريحة مجانية، ولا يتبقى سوى الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على ( التوثيق مع أبشر ) ثم ذر OK.

تفعيل الرقم المفوتر stc عبر أبشر

بعد انتهائك من إجراء الخطوات السابقة لتحويل رقم سوا إلى مفوتر، ستنتقل إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم ستقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز الظاهر على الشاشة والضغط على ذر تسجيل الدخول، سيتم إرسال رمز مؤقت للتفعيل في رسالة نصية على جوالك عليك إدخاله في المكان المُخصص لذلك، بعد الضغط على ذر متابعة سيتم مُعالجة الطلب ثم بعد ذلك سيتم تنفيذه، وسيصل إليك إشعار بتأسيس رقم مفوتر جديد بنفس الرقم السابق.

عند دخولك مرة أُخرى إلى تطبيق my stc ستلاحظ ظهور إشعارات جديدة، وبالضغط على ذر إدارة سترى أن المبلغ المُستحق هو صفر مع ظهور الباقة التي قمت باختيارها من قبل، وكانت تلك هي طريقة ترقية رقم سوا مسبق الدفع إلى مفوتر عبر التطبيق المُفضل لدى الكثير من المواطنين السعوديين وهو My STC، ويمكنك استعمال نفس الطريقة في حال رغبتك في ترقية شريحة كويك نت إلى مفوتر على تطبيق ماي اس تي سي ، وذلك بدون رسوم وبشكل مجاني تماماً وبدون زيارة الفرع مُطلقاً، والجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية stc توفر بشكل متجدد ومستمر العديد من عروض الباقات في كويك نت، ومن العروض المتوفرة في الوقت الحالي هو عرض خصم 20% عند شراء باقة كويك نت، وذلك العرض ساري على باقة كويك نت فئة 10 جيجا، فئة 50 جيجا، فئة 8 جيجا، فئة 16 جيجا لعملاء الجوال المفوتر.