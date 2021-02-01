نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: الموارد البشرية تعلن موعد رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين لـ 4000 ريال لاحتسابه في نطاقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الموارد البشرية عن موعد رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 4000 ريال لاحتسابه في برنامج نطاقات، حيث أصدر وزير العمل قرار وزاري بأن يتحول الحد الأدنى إلى 4000 ريال سعودي لأي موظف أو عامل سعودي بشكل عام في برنامج نطاقات، على أن يتم تطبيق القرار خلال خمسة أشهر من تاريخ إصدار القرار وهو 18 نوفمبر، أي تقريبا بعد شهرين ونصف من الآن وبالتحديد في 18 أبريل 2021، وذلك بصرف نظر عن المهنة حيث أنه هناك فئات المُهندسين والفنيين وبعض الفئات لها رواتب خاصة للحد الأدنى، ولكن اليوم حديثنا بوجه عام الحد الأدنى على أساس برنامج نطاقات، نظرا للقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الموارد البشرية فإنه سيتم إجراء العديد من التعديلات في برنامج نطاقات، وهو أحد أبرز البرامج التي يهتم به كل سعودي نظرا للخدمات التي يقدمها من التأشيرات وشهادة السعودة والكثير من الخدمات الأُخرى.

ألية احتساب نسبة التوطين للعامل السعودي في نطاقات

وعن آلية احتساب نسبة التوطين المُحتسبة للعامل السعودي في برنامج نطاقات، فإن العامل أو الموظف السعودي يجب أن يكون الحد الأدنى لراتبه الشهري 4000 ريال سعودي، وإذا كان راتب العامل يتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال فيتم احتسابه داخل برنامج نطاقات كنصف عامل سعودي، وإذا قل راتب العامل عن 3000 ريال فلا يتم احتسابه في برنامج نطاقات، لذا يجب على المؤسسات والشركات إجراء الكثير من التعديلات خلال الفترة المُقبلة، وذلك لمجاراة هذا التعديل الجذري الذي قامت به وزارة الموارد البشرية مؤخرا في الحد الأدنى لأجور السعوديين.

آلية احتساب نسبة التوطين للعاملين بالدوام الجُزئي والعمل المرن

أما العاملين بالدوام الجُزئي فيتم احتسابهم في برنامج نطاقات كنصف عامل سعودي ولكن مع تحقيق شرطين، الأول أن يكون قد سبق تسجيل العامل في التأمينات، والثاني ألا يقل راتب العامل عن 3000 ريال شهريا، ولا يتم احتسابه في نسبة التوطين لأكثر من مكانين أو مُنشأتين، وبالنسبة أما عن آلية احتساب نسبة التوطين للعاملين بنظام العمل المرن أي نظام الساعات، فيتم احتسابه في برنامج نطاقات بثُلث عامل سعودي ولكن مع تحقيق شرطين أيضا، الأول أن يتم تسجيل العامل لدى التأمينات الاجتماعية والثاني أن يُكمل مجموع العمل خلال الشهر 168 ساعة عمل على الأقل.