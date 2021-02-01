نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد ب150 ألف لدى بنك التسليف في المقال التالي
عمر شويل - جدة عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية على استئناف التقديم الإلكتروني على المرحلة الثانية من منتج نفاذ تمويل العمل الحر لتوفير مشروعات صغيرة للشباب العاطل ولكن قادر على العمل بتمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي أو من خلال توفير تمويل السيارات بحد أقصى للتمويل العينى 150 ألف ريال سعودي وتم السماح أيضاً بتقديم الموظفين فيها بشرط أن لا يزيد دخل الموظف المتقدم لقرض العمل الحر عن 14 ألف ريال سعودي فقط لا غير وذلك كدعم لهم لتحسين أوضاعهم المادية في المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والمعروف قبل ذلك باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة
أهم المميزات التمويلية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر المقدم من بنك التسليف
لقرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية الكثير من المزايا التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أو ما يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي كما يلي
- يوفر منتج نفاذ للعمل الحر تمويل موافق ومطابقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية
- منتج نفاذ للعمل الحر بترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة
- يتمكن الحاصل على تمويل العمل الحر من فتح حساب بنكي بأعتبار التمويل العيني أو النقدي مشروع قائم بالمملكة العربية السعودية
- يساعد تمويل العمل الحر في منح اشتراك في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية
- منتح نفاذ للعمل الحر يعطي صاحب القرض الحق في الدفع الإلكتروني عند التسديد
- قرض منتج نفاذ بدون فوائد أو رسوم مالية عند الموافقة على صرف التمويل
- تمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 5 سنوات فهى أطول فترة سداد ميسرة بالمملكة العربية السعودية
شروط منتج نفاذ للعمل الحر الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية
- يلتزم المتقدم بأحضار وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة
- على المتقدم لقرض العمل الحر للعاطلين والموظفين تحديد التمويل المناسب بحد أقصى للتمويل العينى مثل تمويل السيارات 150 ألف ريال سعودي
- أن يكون عمر المتقدم لتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة من 18 إلى 60 عام فقط
- الموظفين يشترط عليه أن يكون دخلهم الشهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال عند التقديم على قرض العمل الحر
- المتقدم لطلب منتج نفاذ للعمل الحر سعوديين الجنسية من فئة الموظفين أو العاطلين
رابط التقديم وطريقة الحصول على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية
- يلتزم الباحث عن قرض العمل الحر بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية والتقديم فيه على منتج نفاذ
- طلب منتج نفاذ للعمل الحر والتقديم الإلكتروني عليه ويجب تعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتشمل أسم المقترض ومبلغ التمويل للتمويل العيني أو النقدي وتحديد الدخل الشهري للمقترض
- أرسال طلب قرض العمل الحر وسوف يتم الموافقة والصرف عند تطبيق كافة الشروط والمستندات المطلوبة
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