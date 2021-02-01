نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد ب150 ألف لدى بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة التقديم الآن على تمويل العمل الحر حيث أعلن بنك التنمية الاجتماعية على استئناف التقديم الإلكتروني على المرحلة الثانية من منتج نفاذ تمويل العمل الحر لتوفير مشروعات صغيرة للشباب العاطل ولكن قادر على العمل بتمويل نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي أو من خلال توفير تمويل السيارات بحد أقصى للتمويل العينى 150 ألف ريال سعودي وتم السماح أيضاً بتقديم الموظفين فيها بشرط أن لا يزيد دخل الموظف المتقدم لقرض العمل الحر عن 14 ألف ريال سعودي فقط لا غير وذلك كدعم لهم لتحسين أوضاعهم المادية في المملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين عن طريق رابط التقديم على منتج نفاذ للعمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية والمعروف قبل ذلك باسم بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة

أهم المميزات التمويلية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر المقدم من بنك التسليف

لقرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية الكثير من المزايا التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية أو ما يطلق عليه بنك التسليف والادخار السعودي كما يلي

يوفر منتج نفاذ للعمل الحر تمويل موافق ومطابقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية

منتج نفاذ للعمل الحر بترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة

يتمكن الحاصل على تمويل العمل الحر من فتح حساب بنكي بأعتبار التمويل العيني أو النقدي مشروع قائم بالمملكة العربية السعودية

يساعد تمويل العمل الحر في منح اشتراك في موقع أبشر الإلكتروني بالسعودية

منتح نفاذ للعمل الحر يعطي صاحب القرض الحق في الدفع الإلكتروني عند التسديد

قرض منتج نفاذ بدون فوائد أو رسوم مالية عند الموافقة على صرف التمويل

تمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 5 سنوات فهى أطول فترة سداد ميسرة بالمملكة العربية السعودية

شروط منتج نفاذ للعمل الحر الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

يلتزم المتقدم بأحضار وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة

على المتقدم لقرض العمل الحر للعاطلين والموظفين تحديد التمويل المناسب بحد أقصى للتمويل العينى مثل تمويل السيارات 150 ألف ريال سعودي

أن يكون عمر المتقدم لتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة من 18 إلى 60 عام فقط

الموظفين يشترط عليه أن يكون دخلهم الشهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال عند التقديم على قرض العمل الحر

المتقدم لطلب منتج نفاذ للعمل الحر سعوديين الجنسية من فئة الموظفين أو العاطلين

رابط التقديم وطريقة الحصول على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية