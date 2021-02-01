نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات الموظفين والمنسوبين لوزارة التعليم بنظام فارس الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات الموظفين بنظام فارس 2021، فقد وجهت وزارة التعليم بالمملكة جميع الموظفين بضرورة تحديث بياناتهم على نظام فارس، وقد أوضحت وزارة التعليم في بيان إرشادي تم إصداره من قبل مساعد وزير التعليم الدكتور سعد الفهيد، بأن هناك توجيه عام يفيد بتحديث وتجديد بيانات الكوادر البشرية بنظام فارس، مع ضرورة وجود ربط بين كل من الموظف والرئيس المباشر في نظام فارس، وتهتم الوزارة بربط بيانات كل موظف مع رئيسه من أجل سهولة قيام كل موظف أو كل رئيس عمل من تأدية الخدمات المتعلقة بنظام فارس، ومن أجل سهولة إخطار كل موظف بالتحديثات الجديدة التي يجب أن يتم القيام بها، وسوف نوضح لكم طريقة تحديث بيانات الموظفين بنظام فارس 2021.

تحديث بيانات الموظفين عبر نظام فارس 2021

تحديث بيانات الموظفين بنظام فارس يتم من خلال قيام كل من منسوبي وزارة التعليم بالدخول علي نظام فارس عبر الخدمة الذاتية لكل موظف من خلال خدمة (صلاحية بياناتي) بنظام فارس، حيث يتيح النظام تحديث البيانات الشخصية وتحديث بيانات المؤهلات ومكان وجهة العمل، ثم يتم التأكد من الربط الإلكتروني لجميع الموظفين بجميع الفئات الوظيفية عبر نظام فارس، وفي حالة عدم توافر موظفين ليس لهم ارتباط بالرئيس المباشر، فيجب أن يتم إخطار نظام فارس مع تأكيد الاسم ورقم السجل، وعند عدم توافر بعض الموظفين أو بعض الموظفات برأس العمل لأسباب مختلفة، فيجب أن يتم إخطار هيئة إدارة الموارد البشرية.

طريقة الاستعلام عن الحالة الوظيفية بنظام فارس 2021

وزارة التعليم توفر لجميع العاملين بالوظائف التعليمية داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الحالة الوظيفية الخاصة بهم، ويتم الاستعلام عبر الدخول علي شاشة استعلام على نظام فارس بقسم الخدمات الإلكترونية، والتي من خلالها يتم التعرف علي الحالة الوظيفية قبل وبعد تنفيذ اللائحة المهنية للموظفين، كما يمكن معرفة الراتب الأساسي، وقيمة صافي الدخل، كما يوفر نظام فارس لجميع شاغلو الوظائف التعليمية بالمملك رابط إلكتروني سريع من أجل إمكانية التواصل مع الوزارة في حالة رؤية بيانات أو ملاحظات مختلفة لحالة الموظف الفعلية.