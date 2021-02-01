نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو و رقم مطعم الناضج 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مطعم الناضج والمنيو الجديد 2021 رقم مطعم الناضج بالرياض من أهم الأرقام التي يبحث عنها بشكل دائم لجميع المواطنين بالمملكة السعودية لطلب الأطعمة الجاهزة وهذا المطعم يقوم باستقبال جميع طلبات العملاء داخل المملكة السعودية، حيث يعتبر من أشهر المطاعم داخل المملكة السعودية التي تقوم بتقديم وجبات مميزة وشهية ولذيذة مثل الدجاج والأرز واللحوم والحلويات والمشويات، والكثير من الأطعمة الشهية ويمكن طلب الأطعمة المفضلة ويتم توصيلها إلى باب المنزل.

مطعم الناضج بالمملكة

تأسست مطاعم الناضج في عام 2002 داخل الرياض وكان يقوم بتقديم أفضل الأطعمة المميزة و الأكلات التقليدية بعد ذلك بدأ بتقديم أفضل الأطعمة والمفضلة لدى جميع من العملاء وتم افتتاح العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة السعودية بجانب تقديم خدمات الضيافة ويتم تجهيز أفضل الأطعمة المطلوبة من قبل العملاء، لهذا سوف يتعرف من خلال السطور القادمة على رقم مطعم الناضج.

رقم مطعم الناضج

يعتبر مطعم الناضج من أهم المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية وتقوم بتقديم أشياء الأطعمة و الأكلات والمشروبات والحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، وبالتالي قامت بتحديد رقم موحد لهم حتى يتمكن جميع العملاء من التواصل معهم والحصول على الأطعمة والمشروبات التي يرغبون في تناولها ورقم البطاقة هم 9 2 0 0 0 2 3 3 7

خطوات التواصل مع مطعم الناضج

يمكنكم التواصل مع مطعم أنهض من خلال الموقع الرسمي عبر موقع تويتر أو الانستغرام أو الاتصال على الرقم الموحد 92000 2337 ويوجد العديد من الفروع داخل المملكة السعودية حتىيتمكن الجميع من الحصول على الطلبات في أي وقت.

منيو مطعم الناضج 2021

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة اسعار منيو الناضج 2021 لجميع الأطعمة أو الوجبات المشوية واللحوم والسلطات والمقبلات والحلويات بجانب الأكلات الشعبية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص كالاتي:

أما بالنسبة لأسعار الدواجن في مطعم الطاجن وصل وسعر طاجن اللحم إلى 43 ريال سعودي، أما بالنسبة لي طاجن الدجاج وصل إلى 29 ريال سعودي وطاجن سمك فيليه يقدم بسعر 45 ريال سعودي.

بينما يكون سعره اللحمة المشكل المشوي بسعر 29 يالسعودي، أما بالنسبة للدجاج المشوي المشكل يقوم بسعر 27 ريال.

بالنسبة إلى وجبات الدجاج السادة تكون بسعر 26 ريال السعودي أما بالنسبة للدجاج لايت بدون جلد وصلت لسعر 27 ريال سعودي ودجاج مندي بسعر 38 ريال السعودي والدجاج المضغوط بسعر 21 يالسعودي والدجاج المدفون يكون بسعر 40 ريال سعودي.

أسعار وجبات اللحوم

أما بالنسبة للوجبات اللحوم المقدمة من خلال مطعم الناضج حيث سجل نفر لحم مندي 75 ريال سعودي، ونفر لحم رز بشاور 78 يالسعودي، بينما وصل لحم نفر حاشي مضغوط 61 ريال سعودي ولحم رز حراق 1255 ريال سعودي.

أسعار الولائم والسلطات والمقبلات

بالنسبة لأسعار الولائم والعزومات حيث يكون سعر الجذع وسط 1950 ريال أما الجذع الكبيرة 2070 ريال سعودي أما بالنسبة للسعر هرفي صغير وصل إلى 1610 ريال سعودي، بينما الوسط يكون سعره 1725 والكبير وصل سعره إلى 1840 .

بينما وصل سعر السلطة الخضراء إلى 10 ريال سعودي والسلطة الحارة 68 ريال سعودي أما المقبلات المتنوعة وصل سعرها إلي 14 ريال سعودي ، بينما الطحينة تقوم بسعره 3 ريال والتبولة سبعة ريال، أما سعر سلطة الخيار باللبن 7 ريال سعودي وصل سعر إلى 6 ريال سعودي.

أسعار الحلويات

سعره الكريم كراميل 7 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعره أم علي تكون 7 ريال سعودي والمهلبية بنفس السعر والكنافة الناضج 8 ريال سعودي.