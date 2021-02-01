نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة لعقارات الدولة: إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة إعفاء جميع المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات والفئات المستثناة، حيث تحصل منصة إحكام الإلكترونية على مقابل مالي مقابل الخدمات الفنية والقانونية والخدمات الأخرى التي تُقدمها عبر بوابتها الإلكترونية، وفي خبر عاجل أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الفئات المستثناة من دفع المقابل المالي تتمثل في جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أطلقت منصة إحكام لتملك العقارات واستقبال طلبات التسجيل لتعديل أو تملك العقارات، وجدير بالذكر أن منحة احكام استقبلت أكثر من 260 ألف طلب لتملك وتعديل العقارات خلال الفترة الماضية للمرحلة الثانية وهي مرحلة الفحص والتدقيق التي تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 وذلك للتأكد صحة المسار المطلوب من قبل المستفيدين للطلبات واستكمال إجراءات الاستحكام.

التسجيل في منصة احكام عقارات الدولة

يُمكنكم التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات من خلال الدخول على رابط منصة إحكام عقارات الدولة، لتقديم طلبات التملك أو التعديل، كما يُمكنكم الإطلاع على جميع تفاصيل حجج الاستحكام وتُتيح منصة احكام لتملك العقارات التواصل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بشكل مباشر عن طريق الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الهيئة العامة لعقارات الدولة المقابل المالي

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن المقابل المالي سيكون مقابل الخدمات التي تُقدمها منصة احكام الإلكترونية والتي تتمثل في الخدمات الفنية والإدارية للمراجعة والتدقيق للتأكد من سلامة وصحة الطلبات المُقدمة ورفعها إلى اللجان المختصة ولكل طلب استحكام رسوم منفصلة.

هيئة عقارات الدولة المقابل المالي للعقار السكني:

المساحة المقابل المالي 100 متر مربع فأقل 200 ريال أكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع 400 ريال أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع 800 ريال من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع

المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع 1220 ريال

1800 ريال

الهيئة العامة لعقارات الدولة المقابل المالي العقار الزراعي:

المساحة المقابل المالي 1000 متر أو أقل 800 ريال من 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع 1400 ريال أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع 2000 ريال أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر

أكثر من 50 ألف متر مربع 3 آلاف ريال

4 آلاف ريال

وإلى هنا نكون قد استوفينا وانتهينا من هذا المقال وقدمنا الخبر العاجل الهيئة العامة لعقارات الدولة إعفاء جميع المسجلين بالضمان الاجتماعي من المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات، وقدمنا رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات، فيما أوضحنا المقابل المالي الذي أعلنت عنه الهيئة العامة لعقارات الدولة للعقار السكني والزراعي، وسنتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار فيما يخص الهيئة العامة لعقارات الدولة.