قرار وزاري جديد بشأن وظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد يفتح المجال للسعوديين

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عمر شويل - جدة بدأت القيادات في المملكة العمل على سعودة الوظائف منذ عام 1975م، حيث كان في ذلك الوقت يوجد عامل سعودي في مقابل ثلاثة من الأجانب، لتستمر عملية السعودة يوما بعد يوم حتي يومنا هذا من أجل رفع نسبة توظيف المواطنين في شتى أنحاء المملكة و القضاء على البطالة بشكل نهائي، حتى وصل عدد الوظائف التي تم توطينها اليوم فيما يزيد عن 45 ألف وظيفة في عدد من القطاعات المختلفة، ومؤخرا فقد قامت هيئة الطيران المدني بالإعلان عن توطين عدد من الوظائف في قطاع النقل الجوي، وهو ما فتح الباب أمام عشرة آلاف وظيفة في هذا القطاع مهيئة لاستقبال المواطن السعودي و الذي لا يقل كفاءة أو خبرة عن الأجنبي، و اليوم زف السيد وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بشرى سارة للمواطنين من خلال قرار وزاري جديد حول وظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد، ننقله لكم من خلال السطور التالية.

قرار وزاري جديد بشأن وظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد

ومنذ لحظات أصدر المهندس / أحمد بن سليمان الراجحي، معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار وزاري جديد يقوم بقصر وظائف خدمة العملاء العاملين “عن بعد” على المواطنين السعوديين فقط من الجنسين، سواء كانت تلك الوظائف عن طريق التعاقد المباشر أو التعاقد غير المباشر، علما بأن القرار الوزاري الجديد قد جاء نتيجة ثمرة تعاون وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي كان لها دورا كبيرا في حصر جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص والتي سوف تستفيد من القرار الوزاري.

وطبقا لما ورد في نص القرار الوزاري،فإنه سوف يضم كلا من عقود العمل اضافة الى تعهيد الخدمات التي تطلب من أصحاب الأعمال أن تعمل على تقديم خدمة العمل عن بعد.

يجب الإشارة إلى أن القرار الوزاري الجديد يستهدف كافة الوظائف التي يتم التقدم لها في مراكز الاتصال لخدمة العملاء “عن بعد” باستخدام أي من الوسائل التالية:

الهاتف

البريد الالكتروني

وسائل المحادثة

وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر

ما هو الهدف من توطين وظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد ؟

وقد صرح معالي وزير الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، إلى أن الهدف من وراء إصدار القرار بتوطين وظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد، إلى العمل على خلق المزيد من فرص العمل أمام المواطن السعودي، ومساعدته على تحسين مستوى الدخل الاخاص به، والعمل على دعم الاقتصاد السعودي ورفع إجمالي الناتج المحلي، بما يتوازى مع رؤية المملكة 2030م.

من ناحية أخرى فقد تم الإعلان عن قيام وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بتقديم عدة برامج مخصصة للتدريب والدعم لوظائف خدمة العملاء، حيث يقدم هدف الكثير من برامج التدريب الموجهة عبر قنوات التدريب والدعم ، ومنها على سبيل المثال: