نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من رسوم تعديل وتملك العقارات بالهيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع رسوم تعديل وتملك العقارات، الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية أعلنت عن قيام الهيئة بتوفير مبادرة من أجل إعفاء كافة الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي من سداد رسوم طلبات تعديل أو تملك العقارات للعقار السكني أو الزراعي بالمملكة العربية السعودية، وقد أوضحت الهيئة أن المقابل المالي سوف يكون مقابل أداء بعض الخدمات الفنية والخدمات الإدارية والتي توفرها منصة إحكام للخدمات الإلكترونية، ويأتي ذلك من أجل الحفاظ علي سلامة الطلب وحتي يتم استكمال الطلب وإمكانية رفعه من خلال لجان النظر بشكل سليم، وسوف تتعامل الهيئة مع كافة الطلبات الخاصة بالتملك من خلال تحديد رسوم مختلفة لكل طلب علي حده، وسوف نوضح لكم تفاصيل إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من دفع رسوم تعديل وتملك العقارات.

تفاصيل إعفاء المسجلين بالضمان الاجتماعي من رسوم تعديل وتملك العقارات

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية، أن دفع المقابل المادي للعقار السكني قد تم تحديده بمبلغ ـ200 ريال، علي أن تكون لمساحة مخصصة 100 متر مربع أو أقل، ومبلغ 400 ريال لكافة المساحات التي تزيد عن 100 متر مربع إلى أقصي مساحة وهي 500 متر مربع، وقد تم تحديد مقابل مادي يصل إلى ـ800 ريال لجميع المساحات التي تتعدي مساحة 500 متر مربع بحد أقصي 1000 متر مربع، وتم تحديد مبلغ 1200 ريال لجميع المساحات التي تبدأ من 1000 متر مربع بحد أقصي 2000 متر مربع، مع تحديد دفع مبلغ 1800 ريال لجميع المساحات التي تصل إلى 2000 متر مربع.

رسوم العقار الزراعي

قد تم تحديد رسوم العقار الزراعي والذي يصل إلى ـ800 ريال للمساحات التي تصل إلى 1000 متر أو أقل من ذلك، وتم تحديد مبلغ 1400 ريال لجميع المساحات التي تصل 1000 متر مربع بحد أقصي مساحة 10 آلاف متر مربع، وأوضحت الهيئة أنه يتم دفع رسوم 2000 ريال لجميع المساحات التي تتعدي مساحة 10 آلاف متر مربع وتصل إلى مساحة 25 ألف متر مربع، وتم تحديد مبلغ مادي قدرة 3000 آلاف ريال لجميع المساحات التي تتعدي 25 ألف متر بحد أقصي 50 ألف متر، ودفع رسوم مالية تصل إلى 4000 آلاف ريال لجميع المساحات التي تتعدي 50 ألف متر مربع من كافة الأراضي الزراعية بالمملكة.