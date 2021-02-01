نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات لاب توب هواوي huawei mateBook X pro بمتاجر السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن إصدارها لاب توب هواوي huawei mateBook X pro الجديد والذي يعتبر بمثابه التحديث من لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd الذي تم إصدارة من قبل، حيث جاء لاب توب هواوي huawei mateBook X pro بمثابه تطور هائل من حيث الاستخدام والمعالج الموجود به والمساحات المختلف الرائعة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف اكثر علي لاب توب هواوي huawei mateBook X pro الجديد وسعره بجميع المتاجر بالمملكة العربية السعودية.

هواوي huawei mateBook X pro

هواوي huawei mateBook X pro الجديد جاء بتصميم مدهش هذه المرة حيث عملت شركه هواوي علي توفير جميع الإمكانيات والتكنولوجيا في لاب توب هواوي huawei mateBook X pro الجديد وعملت أيضا هواوي علي توفير خدمه شحن الهواتف الجوالة وذلك عن طريق شاحن جيب فائق الخفة بقدره شحن 65 وأت بالإضافة إلي بصمه في زر البور وذلك لحماية اللاب من فتحه للغير والحفاظ علي الخصوصية بالإضافة إلي أيضا الاتصال بهاتف هواوي دون أي شي ومزامنه البيانات عبرهما.

مواصفات هواوي huawei mateBook X pro

أعلنت شركه هواوي عن مواصفات لاب توب هواوي huawei mateBook X pro وهي:

نظام تشغيل windows 10 home.

أبعاد اللاب 304.0×217.0×14.6 ملي مع وزن 1.33 كيلو جرام.

شاشه اللاب من نوع ltps بحجم 13.9 بوصه وتحتل نسبه 91% من الجسم وتتميز بدقه 2000×3000 بكسل وبمعدل كثافه بكسلات 260 بكسل وأبعاد عرض 3:2.

معالج اللاب intel core i7-10510u ومعالج رسومات nvdia geforce mx250.

ذاكره رام 16 جيجا ومساحه تخزين 1 تيرا.

بطاريه اللاب تأتي بسعد 56 وآت في الساعة من ماده ليث يوم بول يمر.

كاميرا مبينه بدقه 1 ميجا بكسل.

لوحه المفاتيح كامله مربعه الأزرار وزر تشغيل ببصمه اصبع ومزوده بإضاءة خلفيه.

سعر هواوي huawei mateBook X pro

تم الإعلان عن لاب توب هواوي huawei mateBook X pro بالسعودية وذلك في المتاجر المختلفة أونلاين وسوف نعرضها عليكم من خلال الأتي: