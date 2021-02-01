بلادي – الرياض :
أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أننا نعيش حاليًا في أواخر أيام “الشبط”، وأن يوم السبت المقبل الموافق 6 فبراير هو أول نجوم العقارب المسماة بـ”السم” وهو نهاية الشتاء القارس.
وأكد الزعاق، أن نجوم العقارب هي بداية موسم الربيع الفعلي، ومدتها 39 يوما، مقسمة على ثلاثة نجوم، كل نجم 13 يومًا، والنجوم الثلاث هي: السم، والدّم، والدسم.
وأشار إلى أن الشتاء ينقسم إلى 3 أقسام: بداية وشدة ونهاية، وأن بداية الشتاء تكون عادة في موسم المربعانية، وشدته تكون في موسم “الشبط”، ونهاية الشتاء تكون في موسم العقارب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزعاق: الشتاء سينتهي في هذا الموعد والسبب “العقارب” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.