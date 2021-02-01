الزعاق: الشتاء سينتهي في هذا الموعد والسبب “العقارب”

بلادي – الرياض :

أوضح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أننا نعيش حاليًا في أواخر أيام “الشبط”، وأن يوم السبت المقبل الموافق 6 فبراير هو أول نجوم العقارب المسماة بـ”السم” وهو نهاية الشتاء القارس.

وأكد الزعاق، أن نجوم العقارب هي بداية موسم الربيع الفعلي، ومدتها 39 يوما، مقسمة على ثلاثة نجوم، كل نجم 13 يومًا، والنجوم الثلاث هي: السم، والدّم، والدسم.

وأشار إلى أن الشتاء ينقسم إلى 3 أقسام: بداية وشدة ونهاية، وأن بداية الشتاء تكون عادة في موسم المربعانية، وشدته تكون في موسم “الشبط”، ونهاية الشتاء تكون في موسم العقارب.