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عمر شويل - جدة بشري سارة الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات تملك العقارات السكنية والزراعية، حيث أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية منذ قليل خبر سار للمواطنين السعوديين وهو اعفائهم من سداد اي مبالغ مالية في خطوات تملك العقارات بشرط أن يكون مسجلين بالضمان الاجتماعي، حيث تجاوزت نسبة الإعفاء من سداد المقابل المادي إلي 4 آلاف ريال سعودى للمساحات الكبيرة، كما شمل القرار الجديد الإعفاء أيضاً من سداد رسوم طلب التعديل، فيما أوضحت أنه سيتم فرض فقط 200 ريال على التعديلات التشكيلية الخاصة بالعقارات السكنية، وكذلك 500 ريال سعودي على التعديلات الجديدة الخاصة بالعقارات السكنية.

الإعفاء من سداد المقابل المادي لطلبات العقارات المسجلين بالضمان الاجتماعي

جاءت نسب الإعفاء الجديدة التي بشرت بها الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية كالآتي:



اذا كانت مساحة العقار السكني أو الزراعي اكبر من 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد مبلغ مالي يتجاوز أربعة آلاف ريال سعودى. اذا كانت مساحة العقار الزراعي أقل من ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد قيمة 800 ريال سعودي. اذا كانت مساحة العقار ما بين ألف متر إلي 10 آلاف متر مربع يعفي المتقدم من سداد رسوم تصل إلي 1400 ريالاً سعودياً. اذا كانت مساحة العقار ما بين 10 آلاف متر إلي 25 ألف متر مربع يعفي من سداد رسوم تتجاوز 2000 ريالاً سعودياً. اذا كانت مساحة العقار الزراعي تتراوح ما بين 25 إلي 50 ألف متر مربع يعفي المتقدم من سداد الرسوم التي تصل إلي 3 آلاف ريال سعودى.

الخدمات المقدمة للإعفاء من المقابل المادي

أوضحت الهيئة العامة للعقارات أن أهم الخدمات المقدمة عبر منصة احكام التي يتم الإعفاء من المقابل المادي كالتالي:

الخدمات الفنية والقانونية.

خدمات الدعم والتنسيق الإداري.

خدمة إستقبال الطلبات في المنصة الإلكترونية.

التقييم الفني والدراسة الشرعية.

خدمات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية.

خدمات مطابقة الصور الجوية.

اعتماد الرفوعات المساحية.

فيما أوضحت الإدارة أن حالة الإعفاء من سداد المقابل المادي لا تتعلق بالموافقة من عدمها حيث تكون مقابل الخدمة الإلكترونية التي تقدمة المنصة الالكترونية منصة أحكام.