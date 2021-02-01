نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء منسوبي الضمان الاجتماعي ماليا من العقارات و رابط منصة إحكام الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعفاء منسوبي الضمان الاجتماعي ماليا من العقارات ، سواء أكان ذلك بالتعديل أم بالامتلاك للعقار ، وذلك بالإعفاء من كافة الرسوم المالية، هو أحدث ما اتخذته المملكة العربية السعودية، من قرارات جديدة، من أشنها اعفاء كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، من الرسوم المقررة على كافة المواطنين، عند إجراء طلب تعديل أو طلب امتلاك عقار، سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو العقارات الزراعية، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة. حيث أكدت الهيئة أيضًا أنه سوف يتم سداد بعض الرسوم الفنية البسيطة، والتي يتم دفعها في مقابل الحصول على بعض الخدمات البسيطة، المتعلقة بالأمور الفنية والإدارية، وذلك عبر منصة إحكام الإلكترونية الرسمية.

اعفاء منسوبي الضمان الاجتماعي ماليا

وأكدت هيئة العقارات العامة بالسعودية، أنها سوف توفر لجان فنية، تقوم بفحص العقار سواء العقار السكني أو الزراعي، وذلك للتأكد من سلامة العقار، ثم يتم ف حص طلب التعديل أو الامتلاك والتأكد من سلامته أيضًا، على أن ترُفع تلك التقارير إلى اللجان المختصة، للبت فيها فيما بعد، مه التنويه على أن التعامل مع الطلبات يتم بشكل منفرد لكل طلب.

وفي حال عدم استيفاء الطلب للمواصفات المطلوبة، أو عدم ثبوت أحقية المواطن التابع للضمان الاجتماعي بامتلاك أو تعديل للعقار، فإنه لا يتم إعادة م اتم سداده من رسوم إليه مرة أخرى، خاصة وأنها تُسدد بهدف الحصول على المعاينة وبعض الخدمات الفنية والإدراية، وهي مقابل تقديم الطلب.

وأكدت الهيئة العامة للعقارات في السعودية، على إعفاء كافة المسجلين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، من المقابل المالي للعقارات في المملكة، بالتعديل أو الامتلاك، مع تحديد رسوم الفحص لكل نوع من أنواع العقارات سواء الزراعية أو السكنية.

وعلى صعيد آخر؛ كان مركز سكني بالرياض، قد أصدر قراره منذ شهر مضى بشأن توقفه عن استقبال طلبات التمويل العقارية الجديدة داخل السعودية، مع الجهات المشتركة معه بداية من شهر يناير 2021 الماضي.

المقابل المالي للعقار السكني في السعودية

أوضحت الهيئة العامة للعقارات في السعودية، بأن المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالعقار السكني، والتي يتم تسديدها من خلال منصة إحكام الإلكترونية، سوف يكون بالكيفية التالية:

مساحة 100 متر مربع فأقل 200 ريال سعودي أكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر 400 ريال سعودي أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر 800 ريال سعودي من 1000 متر مربع حتى 2000 متر 1200 ريال سعودي أكثر من 2000 متر مربع 1800 ريال سعودي

المقابل المالي للعقار الزراعي في المملكة

أوضحت الهيئة العامة للعقارات في السعودية، بأن المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالعقار الزراعي، والتي يتم تسديدها من خلال منصة إحكام الإلكترونية، سوف يكون بالكيفية التالية:

مساحة 1000 متر أو أقل 800 ريال سعودي مساحة 1000 متر مربع وحتى 10 آلاف متر مربع 1400 ريال سعودي أكثر من 10 آلاف متر مربع وحتى 25 ألف متر مربع 2000 ريال سعودي أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر 3000 ريال سعودي أكثر من 50 ألف متر مربع 4000 ريال سعويدي

على أن يتم فرض رسوم مالية، تقرر على المواطن في حالة حدوث تعديات شكلية على العقار السكني، وذلك كما يلي:

تعديات العقار السكني 200 ريال سعودي تعديات العقار الزراعي 500 ريال سعودي

رابط منصة إحكام الإلكترونية

سوف يتم استقبال المقابل المالي الخدمي، لفحص العقارات لمنسوبي الضمان الاجتماعي، من خلال رابط منصة إحكام الإلكترونية الرسمية، والتي تشمل خدماتها للمستفيدين كل ما يلي: