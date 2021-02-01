ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.81 % في الربع الرابع من 2020

بلادي – الرياض :

أعلن المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع، مقارنة بـ 20.90% من الربع نفسه من 2019م.

وأوضح المركز أن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و34.4% إناث.

وأبان أن المنطقة الشرقية حققت المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%.