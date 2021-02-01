إحداهن طلبت كلمة سر جوال خطيبها.. مأذون يكشف عن أغرب شروط الفتيات في عقد النكاح

بلادي – الرياض :

كشف مأذون أنكحة عن بعض الشروط الغريبة التي تضعها الفتيات في عقود الزواج في الآونة الأخيرة، مبيناً أن هذه الشروط تتم كتابتها بعد أخذ رأي الخاطب، ويتم تدوينها في العقد إلكترونياً في حالة الموافقة عليها.

وأوضح المأذون صالح بخاري، أن هناك شروطا من قبل بعض الفتيات تعد غريبة إلا أنه يتم قبولها من بعض الأزواج، مشيراً وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن بعض الفتيات اشترطن شراء سيارات بمبالغ طائلة، وتوفير خادمة، وعدم منعها من القيادة، وكذلك اشتراط عدم الزواج عليها.

وأشار إلى أن هناك فتاة اشترطت أثناء عقد قرانها الاطلاع على الرقم السري لجوال خطيبها أو إلغائه لتتمكن من فتحه، إلا أن الخاطب رفض هذا الشرط عندما أخذ المأذون رأيه قبل تسجيله، معتبرا أنه تعدٍ على حريته الشخصية ولم يتم عقد النكاح بسبب إصرار الفتاة.