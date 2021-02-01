تعيين فيصل البداح أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية

بلادي – الرياض :

أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر الخريّف قراراً بتعيين الأستاذ فيصل بن سعد البداح أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”.

وثمّن الوزير جهود سعادة المهندس صالح السلمي في الفترة التي قضاها أميناً عاماً لـ “الصادرات السعودية” وقيادته لمسيرة الإنجاز التي أثمرت عن نجاح مبادرات الهيئة ومشاريعها، متمنياً له التوفيق والسداد.

وشكر البداح في تصريح له هذه الثقة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن، معرباً عن إيمانه التام بأنه وزملاءه في الهيئة سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق قفزات نوعية لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً حرصهم على تحقيق رؤية الهيئة بتنمية صادرات غير نفطية متنوعة لاقتصادٍ مزدهر تحقيقاً لرؤية 2030.

يشار إلى أن البداح شغل سابقاً منصب وكيل المحافظ لتيسير التجارة في “الجمارك السعودية”، كما تولى رئاسة لجنة التجارة عبر الحدود وأمانة سر اللجنة اللوجستية، ولديه خبرات متنوعة في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد بالإضافة إلى إدارة المشاريع وإدارة تطوير الأعمال في عدد من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية.

والبداح حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في الرياض، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض، كما أنه خريج برنامج تسريع الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “إنسياد” في فرنسا.