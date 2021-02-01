“الأرصاد” يصدر تنبيهات برياح نشطة وعوالق ترابية على بعض المناطق

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بأجزاء من مناطق المملكة، وعوالق ترابية في أخرى.

وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق: نجران، والمنطقة الشرقية، ستشهد عوالق ترابية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة شرورة ونجران والأحساء والخبر والدمام وبقيق، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 عصراً، أما في منطقة نجران فتستمر حتى الساعة الـ5 عصراً.

كما نبه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المدينة، المهد)، ومكة المكرمة (الخرمة، رنية، الموية، تربة)، والرياض (الدوادمي، السليل، عفيف، وادي الدواسر)، وعسير(بيشة، تثليث)، مبيناً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 عصراً.