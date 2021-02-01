عمره يزيد على 100 عام.. شاهد مسجد الدواسر بالدرعية بعد إعادة ترميمه

بلادي – الرياض :

يعد مسجد الدواسر، الكائن جنوب حي طريف بمحافظة الدرعية، والذي يزيد عمره على 100 عام، من المساجد التاريخية بمنطقة الرياض.

وقد أُعيد تأهيله مؤخرًا ضمن برنامج تأهيل المساجد التاريخية بالدرعية الذي تبنته الهيئة العامة للسياحة (وزارة السياحة حاليًا).

يقع المسجد في الضفة الغربية من وادي حنيفة، وتبلغ مساحته مع “السرحة” 225 مترًا مربعًا، ويقوم على أربعة أعمدة قوية البناء وأساسه من الحجر، بينما تستند سقوفه إلى خشب الأثل وسعف النخل.

واستعرضت دارة الملك عبدالعزيز لقطات حديثة لمسجد الدواسر الذي أُعيد ترميمه سنة 1439هـ- الموافق 2018م، على نفقة الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة في حينها.