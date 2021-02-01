بدء تطبيق العقد الموحد بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة اعتباراً من اليوم

بلادي – الرياض :

بدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتبارا من اليوم (الإثنين)، تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص المعتمدين.

وأوضح المجلس أن العقد الموحد جاء لضمان حقوق والتزامات الأطراف وتسهيل متابعة التزامهم بالأنظمة واللوائح، لتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص من رفع مستوى خدماتهم.

ويهدف المجلس من خلال العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

وسيتم تطبيق العقد الموحد على جميع العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا للعقد الموحد خلال 12 شهرًا.