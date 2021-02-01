“السوق المالية” تدعو لتجاهل عروض الترويج التمويلي في هاتين الحالتين

بلادي – الرياض :
دعت هيئة السوق المالية إلى تجاهل أي عرض ترويجي تمويلي أو استثماري في حال كان لا يخضع لرقابة أي من الجهات الرقابية.
كما حذرت من التعامل مع العروض التي يماطل مسوقها في الكشف عن بيانات الترخيص.
وشددت على ضرورة المساهمة في تنقية السوق من المتلاعبين والمضللين والمخالفين، بالتأكد من حصول مستشار الاستثمار الذي يعرض خدماته على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية قبل التعامل معه.
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