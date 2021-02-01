​الجيش يعلن الاستيلاء على السلطة في ميانمار ويعتقل رئيسة الحكومة

بلادي – الرياض :

أعلن الجيش في ميانمار الاستيلاء على السلطة، في وقت مبكر من صباح اليوم (الإثنين)، واعتقال رئيسة الحكومة المنتخبة أونج سان سو تشي ومسؤولين كبار في الحكومة وحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم.

وقال الجيش في بيان بثته قناة تلفزيونية إنه تم اعتقال سو تشي (75 عامًا) بسبب “تزوير الانتخابات” التي جرت في نوفمبر الماضي، وعيّن قائد الجيش مين أونج هلاينج حاكمًا للبلاد، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الجيش انتشر في المواقع الرئيسية في العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، كما قُطعت شبكة الهواتف.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اطلع على الوضع في ميانمار، وأن “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتيجة الانتخابات الأخيرة أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في ميانمار، وستتخذ إجراء ضد المسؤولين إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات”.