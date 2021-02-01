نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد الإقامة في السعودية بالنظام الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من المقيمين في المملكة عن خطوات تجديد الإقامة بالنظام الجديد الذي أعلنت عنه حكومة السعودية، حيث صدرت عدد من الشروط بشأن العاملين، منها إلغاء نظام الكفيل بالنسبة للمقيمين والذي كان يتم العمل به لسنوات طويلة، وأصبح الاعتماد فقط علي نظام الإقامة لكل الأشخاص الذي يرتبطون بعقود عمل داخل حدود المملكة، كما أقر مجلس الوزراء منذ أيام قليلة قرار بأن يتم تجديد رخصة العمل كل ثلاثة شهور، تسهيلاً علي صاحب العمل الذي لا يريد عمال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، حيث كان قبل ذلك يتم تجديد الإقامة لمدة عام ويضطر صاحب العمل دفع رسوم عامل، ولكن في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا صدر هذا القرار.

الشروط الواجب توافرها لتجديد الإقامة

أن يكون هذا الشخص متواجد داخل المملكة ويقيم اقامة كاملة داخل المملكة يقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة كاملة علي الشخص القيام بسداد أي مخالفات عليه أو غرامات. يكون للشخص المقيم جواز سفر ويكون مفعوله ساري أثناء تجديد الإقامة يشترط يكون هناك تأمينا صحي للمقيم وأسرته لا يكون مسجل ضده أي بلاغات بلاغات غياب عن العمل

خطوات تجديد الإقامة في السعودية عبر أبشر

يقوم الشخص بزيارة بوابة أبشر الإلكترونية

بعد ذلك يضغط علي أبشر أفراد

مطلوب إدخال اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور

بعد ذلك يقوم بكتابة كود التحقق المطلوب.

ثم يضغط المقيم تسجيل دخول.

يتوجه الشخص إلي الاستعلامات الإلكترونية ثم يضغط علي الجوازات.

يقوم بالنقر علي أيقونه تجديد الجواز.

سيطلب أولاً كتابة رقم الإقامة الخاص به

كتابة الكود المرئي الذي سيظهر أمامك

يقوم بالضغط علي عرض.

سوف تظهر أمام الشخص صفحة يتم فيها عرض المعلومات حول تاريخ تجديد الإقامة، وكل المعلومات المتعلقة بهذا الشخص ورسوم تجديد الإقامة.