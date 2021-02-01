نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار سيارات تقسيط شانجان CS85 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة للحصول على عروض اسعار سيارات تقسيط شانجان CS85 موديل 2021 في السعودية، عليك أولا التعرف على ما يقدمه كل معرض أو وكيل من مزايا سواء فيما يخص السعر النهائي أو الضمانات أو قيمة القسط الشهري حيث تحاول معارض السيارات والوكالات تقديم أفضل عروض تقسيط السيارات لكن تذكر دائمًاأن العرض الأفضل هو العرض الأمثل بالنسبة لك ولا يجب بحال من الأحوال أن يجري الشخص وراء عروض تقسيط سيارات جديدة أو مستعملة دون أن تكون عينه على العديد من الأمور أهمها وسائل السلامة والأمان في السيارة التي يرغب في شرائها وكذلك مدى ملائمة باقي شروط العرض له حيث يمكن تمويل سيارة جديدة بدون مقدم أو بدون رسوم إدارية لكن في معظم الحالات يتم تحميل هذه الميزة على بنود أخرى.
وسائل السلامة في شانجان CS85
تتضمن شانجان CS85 العديد من وسائل الأمان مثل وسائد الهواء أمامية وأمامية جانبية وستائر هوائية جانبية وكاميرا 360 درجة متعددة الزوايا للرؤية الخلفية ونظام المساعدة في ثبات السيارة وكذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل مع نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات.
أما عن الاستشعارات التي تم تزويد السيارة بها فتشمل نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM) ونظام التحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW) كما تتضمن معلومات عن النقاط غير المرئية أو ما يعرف باسم النقط العمياء.
عروض تقسيط شانجان CS85
قبل التعرف على تفاصيل عروض تقسيط شانجان CS85 يجب أولا أن نذكر أن سعر شانجان CS85 كاش دون اضافة الضريبة المضافة هو 102 ألف ريال وبعد إضافة الضريبة المضافة يصل سعر شانجان cs85 في السعودية إلى حوالي 117 ألف ريال وعند التقسيط يختلف الأمر بعض الشيئ حيث يتم تحميل السعر للفائدة السنوية أو قيمة الربح الذي تحصل عليه شركة تمويل السيارات الجديدة.
وللحصول على تقسيط شانجان cs85 من صالح كار وكيل شانجان في السعودية عليك اتباع ما يلي:
- الدخول على موقع مجموعة صالح للسيارات ومن ثم الانتقال إلى شراء سيارة جديدة واختر الأفراد.
- ادخل سعر السيارة ومن ثم بياناتك الشخصية وبياناتك المالية ( الدخل الشهري – قيمة الالتزامات الشهرية ) .
- اختر المدينة التي تقيم بها ثم اختر نوع قطاع العمل الذي تعمل به.
- بعد ذلك سيتظهر أمامك قائمة البنوك التي تقدم تمويل شراء سيارة جديدة بالتقسيط ، اختر البنك المطلوب ثم اضغط ارسال.
- سوف تصلك رسالة على بريدك الالكتروني أو الهاتف وقد يتم الاتصال بك لاستكمال باقي خطوات الحصول على تمويل شراء سيارة جديدة.
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