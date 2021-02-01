طريقة التسجيل في أبشر لغير السعوديين من هذه الفئات بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في أبشر لغير السعوديين ، بخطوات بسيطة تجعل من المقيمين والتابعين وبعض الجنسيات من غير أبناء المملكة العربية السعودية، يستفيدون من خدمات منصة أبشر الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وذلك وفقًا لأحدث قرارات الهيئة العامة للجوازات السعودية، والتي أتاحت الاستفادة من خدمات منصة أبشر الرقمية، لعدد من الفئات التي لا تحمل الجنسية السعودية، وذلك عبر استخدام أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة داخل أنحاء السعودية، أو من خلال التعامل المباشر، مع فروع الهيئة العامة للجوازات السعودية، من أجل تفعيل حساب أبشر الإلكتروني.

طريقة التسجيل في أبشر لغير السعوديين

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية، إمكانية حصول عددًا من الفئات التي لا تحمل الجنسية السعودية، استخدام خدمات منصة أبشر الإلكترونية، والمقدمة من وزارة الداخلية السعودية، ومن الفئات المستفيدة من خدمات أبشر من غير السعوديين:

كافة حاملي تأشيرة الزيارة.

كافة مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

كل تابع للمقيمين، ممن سجلوا بصمة في نظام أبشر.

على أن يستفيد هؤلاء من خدمات أبشر الإلكترونية، باستخدام رقم هوية مقيم، وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، كانت قد قامت بتحويل الهوية من عادية إلى رقمية، في إطار التحول الرقمي داخل المملكة، وأوضحت طريقة تفعيل الهوية الرقمية الوطنية السعودية من أبشر أفراد وموعد تجديدها كذلك لحامليها.

خطوات التسجيل في أبشر لغير السعوديين 1442

قم بالدخول إلى رابط بوابة وزارة الداخلية السعودية. قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك كمستخدم جديد للخدمة. قم بتأكيد عملية التسجيل. يمكنك تفعيل خدمات أبشر، من خلال أجهزة الخدمة الذاتية داخل المملكة، أو فروع البنوك السعودية، حيث يمكنك تفعيل أبشر عن طريق الراجحي، بخطوات بسيطة وسهلة تمكنك من الاستمتاع بخدمات منصة أبشر بشكل كبير.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية

يمكنك الاستفادة من خدمات منصة أبشر السعودية، والتي تقدم لك كل ما يلي: