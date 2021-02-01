نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامه لعقارات الدولة وإعفاء المسجلين من الضمان من دفع مقابل المالي لتملك العقارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة الهيئة العامه لعقارات الدولة تعلن عن إعفاء المسجلين من الضمان الاجتماعي من دفع أي مقابل مالي عند تملك العقارات أو عند لتقديم علي طلبات التعديل أو في العقار السكني أو الزارعي، هذا هو الخبر الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين المقابل 1 من شهر فبراير للعام الحالي 2021 ميلادية من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وقد قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية بأن هذا القرار قد صدر لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأنه لا يتوجب علي المستفيدين من الضمان دفع أي مقابل مادي عند الحاجة إلي إنهاء الخدمات الالكترونية التي تم ذكرها سابقاً، وقد أشارت الهيئة العامة إلي أنها قد قامت بإطلاق منصة إحكام لتملك العقارات والتي تهدف إلي استقبال طلبات التسجيل أو طلبات التعديل أو في حالة تملك عقار جديد، وفي حالة استخدام منصة إحكام لتنفيذ الخدمات القانونية أو الفنية أو الخدمات الأخري فتحصل المنصة علي مقابل مادي لإنجاز تلك الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بها.
الهيئة العامه لعقارات الدولة وإطلاق منصة إحكام
من خلال هذا المقال يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة لاستقبال طلبات تملك العقارات من خلال منصة أحكام قد أشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن انه يمكن للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي من التسجيل في نصة إحكام للعقارات عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص ورابط إحكام لعقارات الدولة والتقديم علي الخدمات التي يرغب بها المواطن، كما يمكنكم من خلال المنصة التواصل بشكل مباشر مع مسؤولي الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طريق الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، وأيضاً يمكن الاستعلام عن جميع البيانات الخاصة بحجج الاستحكام،وفي خلال الأيام القليلة السابقة قد استقبلت المنصة اكثر من 260 ألف طلب تملك عقاري وتعديل كمرحلة ثانية حيث يتم في هذه المرحلة فحص تلك الطلبات للتأكد من تنفيذ طلبات المستفيدين والعمل علي إتمام جميع إجراءات الاستحكام.
الهيئة العامه لعقارات الدولة والمقابل المالي للعقار السكني
|مساحة العقار المراد شراؤه
|المقابل المالي بالريال
|عقار مساحته 100 م2 أو اقل
|يتم دفع 200 ريال سعودي
|عقار مساحته أكثر من 100م2 حتي 500 م2
|يتم دفع مبلغ 400 ريال سعودي
|عقار مساحته من 500 م2 حتي 1000 م2
|يتم دفع مبلغ 800 ريال سعودي
|عقار مساحته من 1000 م2 حتي 2000 م2
|يدفع 1220 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة العامه لعقارات الدولة وإعفاء المسجلين من الضمان من دفع مقابل المالي لتملك العقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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