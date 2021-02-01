نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامه لعقارات الدولة وإعفاء المسجلين من الضمان من دفع مقابل المالي لتملك العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة العامه لعقارات الدولة تعلن عن إعفاء المسجلين من الضمان الاجتماعي من دفع أي مقابل مالي عند تملك العقارات أو عند لتقديم علي طلبات التعديل أو في العقار السكني أو الزارعي، هذا هو الخبر الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين المقابل 1 من شهر فبراير للعام الحالي 2021 ميلادية من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وقد قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية بأن هذا القرار قد صدر لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأنه لا يتوجب علي المستفيدين من الضمان دفع أي مقابل مادي عند الحاجة إلي إنهاء الخدمات الالكترونية التي تم ذكرها سابقاً، وقد أشارت الهيئة العامة إلي أنها قد قامت بإطلاق منصة إحكام لتملك العقارات والتي تهدف إلي استقبال طلبات التسجيل أو طلبات التعديل أو في حالة تملك عقار جديد، وفي حالة استخدام منصة إحكام لتنفيذ الخدمات القانونية أو الفنية أو الخدمات الأخري فتحصل المنصة علي مقابل مادي لإنجاز تلك الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بها.

الهيئة العامه لعقارات الدولة وإطلاق منصة إحكام

من خلال هذا المقال يمكنك معرفة الأوراق المطلوبة لاستقبال طلبات تملك العقارات من خلال منصة أحكام قد أشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن انه يمكن للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي من التسجيل في نصة إحكام للعقارات عن طريق الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص ورابط إحكام لعقارات الدولة والتقديم علي الخدمات التي يرغب بها المواطن، كما يمكنكم من خلال المنصة التواصل بشكل مباشر مع مسؤولي الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طريق الموقع الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، وأيضاً يمكن الاستعلام عن جميع البيانات الخاصة بحجج الاستحكام،وفي خلال الأيام القليلة السابقة قد استقبلت المنصة اكثر من 260 ألف طلب تملك عقاري وتعديل كمرحلة ثانية حيث يتم في هذه المرحلة فحص تلك الطلبات للتأكد من تنفيذ طلبات المستفيدين والعمل علي إتمام جميع إجراءات الاستحكام.

الهيئة العامه لعقارات الدولة والمقابل المالي للعقار السكني