نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل سوا شهر مكالمات ونت ومعرفة عروض سوا اليومية للمكالمات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل سوا شهر مكالمات ونت من أشهر محركات البحث الهامة لدى العديد من عملاء نظام سوا المقدّم من شركة الاتصالات السعودية STC، وذلك لما يقدمه نظام سوا من العروض والباقات اليومية والشهرية لجميع المشتركين، حيث تعمل الشركة على تقديم أفضل العروض والباقات للحصول على رضا العملاء، ومن خلال المقال سوف نتعرف على جميع باقات سوا الشهرية واليومية للمكالمات والأنترنت بالإضافة إلي باقات سوا لكل الشبكات المحلية.

نظام سوا stc

يهتم كل مواطن بتفعيل سوا شهر مكالمات وذلك بسبب ما تقدمه شركة الاتصالات السعودية العديد من الأنظمة التي تناسب الاحتياجات المختلفة لجميع عملاءها المشتركين في الأنظمة مسبقة الدفع أو الأنظمة المفوترة. ويعد نظام سوا واحدًا من أهم وأشهر أنظمة الاتصالات التابعة لشركة الاتصالات السعودية والأكثر طلبًا من بينها والذي حقق العديد من النجاحات المتميزة والفريدة في الشركة، حيث يقوم النظام بتقديم العروض والتخفيضات لجميع المشتركين في النظام على يوميًا وعلى مدار العام، حيث تقدم سوا stc الكثير من العروض والباقات اليومية والشهرية لمشتركي سوا وكذلك أيضاً الباقات التعليمية للطلاب لتوفير حزم مكالمات وإنترنت مناسبة للجميع.

تفعيل سوا شهر مكالمات ونت

يهتم العديد من المواطنين في المملكة بتفعيل سوا شهر مكالمات ونت وذلك بسبب تقديم سوا stc العديد من العروض المتميزة والخاصة بالمكالمات المحلية والدولية والرسائل والبيانات لجميع المواطنين المشتركين في سوا مسبقة الدفع، وتعد ذلك من أهم الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية لجميع عملاءها المشتركين.

تفعيل سوا شهر نت

تقدم سوا العديد من الباقات المتميزة لجميع العملاء التي يمكن من خلالها القيام بالعديد من الخدمات والتصفح على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتد الباقات لمدة شهر كامل من تاريخ تفعيل سوا شهر مكالمات ونت.

تفعيل باقة سوا ستار بلس

يعد تفعيل باقة ستار بلس الشهرية هي التي تقدمها سوا بقيمة 240 ريال سعودي غير شاملة الضريبة ومبلغ 276 ريال سعودي مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة في حالة الشراء من بطاقة ائتمانية أو أحد الأقسام، تقدم لك باقة سوا ستار بلس العديد من المميزات وهي:

تقدم باقة ستار بلس مكالمات داخل الشبكة وخارجها لا محدودة.

إمكانية تصفح شبكات التواصل الاجتماعي لا محدود مجاناً.

يعد حجم الإنترنت 100 جيجا.

تمتد الصلاحية لمدة 4 أسابيع.

السعر: 220 ريال أو 253 ريال سعودي شامل الضريبة.

يمكن الاشتراك في باقة سوا ستار بلس، لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية stc، من خلال إرسال رقم 7170 إلى الرقم 900 أو من خلال تطبيق الاتصالات السعودية my stc.

باقة سوا بوست بلس

الباقة بوست بلس الشهرية هي الثانية التي تقدمها سوا بسعر 170 ريال سعودي بدون إضافة قيمة الضريبة، وفي حالة الشراء عبر البطاقات الائتمانية سوف يتم إضافة الضريبة عليها ويصل سعر الباقة لـ 195.5 ريال سعودي، توفر لك أيضاً باقة سوا بوست بلس، عدد من الخدمات اللامحدودة في حالة الاشتراك، وتتميز بالعديد من المميزات آخري وهي:

المكالمات داخل الشبكة لا محدودة.

مكالمات خارج الشبكة 1000 دقيقة.

حجم الإنترنت في الباقة قدرة 20 جيجا.

تصفح شبكات تواصل اجتماعي لا محدود.

تمتد صلاحية الباقة لـ 4 أسابيع.

سعر الباقة 170ريال أو 195.5ريال بقيمة الضريبة.

يمكن لأي عميل لدي شركة الاتصالات السعودية الاشتراك في باقة بوست بلس، عن طريق إرسال رسالة نصية بها رقم “7170” إلى الرقم “900“، أو الاشتراك من خلال تطبيق الاتصالات السعودية my stc.

باقة سوا شير بلس

تدعى باقة شير بلس الشهرية باسم الباقة المتوسطة أو الباقة المتميزة لما تقدمة من العديد من الخدمات اللامحدودة لكل العملاء المشتركين بها، والتي سعرها كاش 115 ريال سعودي، وفي حالة الدفع عبر القسائم الشرائية أو بطاقات الائتمان سوف يتم إضافة الضريبة إليها ليصل سعرها 135.25 ريال سعودي، وتحتوي الباقة على ميزات عديدة وهي:

مكالمات لا محدودة داخل الشبكة.

مكالمات 500 دقيقة خارج الشبكة.

تصفح شبكات تواصل اجتماعي 10 جيجا بايت.

حجم الإنترنت في الباقة 5 جيجا.

تمتد صلاحية الباقة لـ 4 أسابيع.

سعر الباقة كاش 115 ريال سعودي أو 135.25 ريال سعودي مضاف إليها قيمة الضريبة.

يمكن لجميع عملاء شركة الاتصالات السعودية وخاصة المشتركين في نظام سوا الاشتراك بكل سهولة في باقة سوا شير بلس، وذلك عن طريق إرسال الرقم “7115“، إلى رقم “900“، أو من خلال تطبيق my stc.

باقة سوا لايك بلس

أتاحت الشركة باقة سوا لايك بلس الشهرية بسعر كاش 75 ريال سعودي، ومبلغ 86.25 ريال سعودي مع الضريبة المضافة للبطاقات والقسائم، تتميز باقة سوا لايك بالعديد من الميزات، ومنها:

المكالمات داخل الشبكة 500 دقيقة.

حجم الإنترنت في الباقة 2 جيجا.

تصفح شبكات التواصل الاجتماعي 5 جيجا بايت.

تمتد صلاحية الباقة لـ 4 أسابيع.

سعر الباقة كاش 75 ريال سعودي أو 86.25 ريال سعودي مضاف إليها قيمة الضريبة.

يمكن لأي عميل لدي شركة الاتصالات السعودية STC الاشتراك في باقة لايك بلس المقدمة من نظام سوا، عن طريق إرسال الرقم “7175” إلى رقم “900”، أو عن طريق التطبيق my stc.

باقة سوا 30 بلس

تعد باقة 30 بلس الشهرية بسعر 35 ريال سعودي للكاش، وسعر 40.25 شامل الضريبة من أهم الباقات المتوسطة المقدمة من سوا، وتعد الباقة من الباقات التي تقدم عروض محدودة لعملاءها، وبها المميزات التالية:

المكالمات داخل الشبكة 200 دقيقة.

تصفح شبكات التواصل الاجتماعي 1 جيجا بايت.

حجم الإنترنت في الباقة 1 جيجا.

تمتد صلاحية الباقة لـ 4 أسابيع.

سعر الباقة كاش 35 ريال سعودي أو 40.25 ريال سعودي مضاف إليها قيمة الضريبة.

يمكن لجميع العملاء الحصول على الباقة عن طريق إرسال الرقم “7135” إلى الرقم “900“، أو الاشتراك عن طريق تطبيق STC.

تفعيل سوا مكالمات يومية



تقدم سوا عروضاً على المكالمات اليومية، وهي عروض مميزة ورائعة يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يريدون تفعيل سوا مكالمات يومية، ومن أهم الباقات اليومية التي تتقدمها سوا:

باقة سوا 15

تعد باقة 15 سوا اليومية والمميزة والمنخفضة المناسبة لمحدودي الدخل والتي يبلغ سعرها 17.25 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة، وتحتوي على العديد من الميزات وهي:

المكالمات داخل الشبكة قدرها 400 دقيقة.

الرسائل داخل الباقة 400 رسالة نصية.

حجم الإنترنت داخل الباقة 400 ميجا.

تصفح سوشيال ميديا 1 جيجا

تمتد صلاحية الباقة لـمدة يوم واحد.

يمكن للعملاء الحصول على الباقة لمدة يوم واحد فقط، وذلك من خلال إرسال الرقم “7115” إلى الرقم “900”، أو الاشتراك بها عن طريق التطبيق.

باقة سوا 10

باقة سوا 10 بسعر 11.5 ريال سعودي مضاف إليها قيمة الضريبة المضافة، والتي تحتوي على حزمة مكالمات وأنترنت مميزة في داخل الشبكة لمستخدمي الإنترنت بشكل متوسط، وتحتوي الباقة أيضاً على العديد من الميزات وهي:

حزمة مكالمات داخل الشبكة قدرها 200 دقيقة.

حزمة الرسائل داخل الشبكة قدرها 200 رسالة نصية.

حزمة إنترنت داخل الشبكة قدرها 200 جيجا بايت صالحة لمدة يوم واحد.

يمكن للعملاء الاشتراك في الباقة لمدة يوم واحد فقط، وذلك من خلال إرسال الرقم “8111” إلى الرقم “900”، أو الاشتراك بها عن طريق التطبيق.

تفعيل سوا شهر مكالمات وباقات لكل الشبكات المحلية

قامت سوا بتوفير باقات متعددة لجميع الشبكات المحلية للمكالمات وهي تحتوي علي دقائق لمدة شهر كامل، ويمكن الاشتراك في تلك الباقات لكل الشبكات المحلية من خلال التالي:

مكالمات لكل الشبكات المحلية التكلفة دقائق المكالمات الصلاحية الاشتراك 100 دقيقة 20 ريال 100 دقيقة لكل الشبكات المحلية 4 أسابيع أرسل 8112 إلى 900 200 دقيقة 35 ريال 200 دقيقة لكل الشبكات المحلية 4 أسابيع أرسل 8113 إلى 900

في نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم جميع باقات الأنترنت المقدمة من سوا، وطريقة تفعيل سوا شهر مكالمات ونت ومعرفة جميع الباقات المتاحة لكل الشبكات المحلية.