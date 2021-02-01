نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 1442 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء برقم العداد السعودية قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بتطبيق خدمة التسهيل على المواطنين في الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت بسهولة، وذلك من خلال استخدام رقم عداد الكهرباء أو رقم الحساب، وتعتبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في السعودية خدمة مميزة وتتم بشكل إلكتروني.

متطلبات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

هناك عدد من المتطلبات التي يلزم توفيرها لكي تستطيع أن نستعمل عن فاتورة الكهرباء السعودية وهي:

• إنشاء حساب عبر الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية ويتم الدخول علي الموقع الإلكتروني ثم نختار خدمة فواتير.

• وبعد ذلك نقوم بإدخال رقم العداد أو رقم الحساب وبالتالي تستطيع أن نتعرف على كل الفواتير السابقة.

• كما يمكننا أن نستعلم عن فواتير الكهرباء من خلال رقم العداد أو رقم الحساب من خلال التطبيق الخاص بالشركة السعودية الذي يمكن أن يتم تنزيله على أجهزة أندرويد وايفون المختلفة.

كيفية إنشاء حساب علي موقع كهرباء السعودية

يمكن لكل مواطن الآن القيام بعمل حساب جديد على موقع الكهرباء للمملكة العربية السعودية، حتى يتم الاستعلام عن الفواتير المستحق دفعها، ويمكن توضيح كيفية عمل الحساب من خلال الخطوات الآتية:

• أولا يتم الدخول علي الموقع الخاص بالشركة ثم نختار تسجيل جديد ونقوم باختيار تسجيل أعمال.

• وبعد ذلك يتطلب الأمر أن نقوم بإدخال بعض البيانات الخاصة والتي تتمثل في اسم المستخدم وجنسيته، ورقم الهوية الخاص به.

• ثم ستصل المستخدم رساله هاتفية تتضمن رمز التحقق والذي سيتم إدخاله في الخانة المخصصة.

• لذلك يلزم أن تتم الموافقة على سياسة الخصوصية، وبعد ذلك نقوم بتسجيل الدخول عبر الحساب بشكل طبيعي.

• وبذلك تكون قد قمت بإنشاء الحساب، ويمكنك الاستعلام بشكل شهري عن الفواتير الواجب دفعها لتجنب توقف الخدمة.