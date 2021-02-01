نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati.sa للتعليم عن بعُد لطلاب الفصل الدراسي الثاني 2021 جميع المراحل التعليمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 نوفره اليوم لكلاً من للطالاب والطالبات وكذلك ولي الأمر والمعلمين والمعلمات والمشرفين ومديرين المدارس التعليمية من أجل الدخول على المنصة التعيلمية من أجل استمرارية العملية التعليمية للتعليم عن بعد، وجاء هذا بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقة منطومة التعليم بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، حيث أن الوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أتاحت التعليم عن بعد لكافة المراحل التعليمية والصفوف الدراسية حتى أن ينتهي الأسبوع العاشر على حسب الخطة الزمنية الموضوعة للدراسة وبعد أن تم تعديل التقويم الدراسي الجديد، وسوف تستمر العملية التعليمية على حسب ما تم القيام بها للفصل الدراسي الأول لكافة المعلمين والمعلمات جميع الأعضاء الموجودين بهيئة التدريس ونحن اليوم سوف نعرض لكم الرابط الرسمي وخطوات التسجيل في منصة مدرستي.
رابط منصة مدرستي التعليمية1442
منصة مدرستي الإلكترونية من أجل ممارسة التعليم عن بعد التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في السعودية، قانت بالآونة الأخيرة بإصدار رابط جديد خاص بمنصة مدرستي للعودة للمدارس، نظراً لوجود الكثير من المشاكل التي واجهها البعض في منصة مدرستي السابقة، والذي قد نتج عنه تعطيل الكثير من الطلاب والطالبات عن متابعة حصصهم اليومية لاستقبال دروسهم التعليمية والمناهج الدراسية نظراً لتعطل الموقع لوقت طويل وعدم قدرة الطلاب والطالبات من أن يصلون لولي الأمر الذي طرحته وزارة التربية والتعليم السعودية لعمل على التخلص من كافة المشاكل، والتزامن بإيجاد بديل آخر عند الاستمرار للمشكلة، ونتج عن كل ذلك إنشاء رابط جيد لمنصة مدرستي، والذي من الممكن القيام بالتجسيل به الآن بخطوات بسيطة من خلال إضافة رقم الهوية الوطنية فقط وما نوضحه لكم اليوم بالسطور القادمة.
الخطوات المتبعة لإنشاء حساب جديد في منصة مدرستي
أتاحت منصة مدرستي للجميع الطلبة إمكانية الدخول عبر منصة مدرستي الجديدة عن طريق اتباع هذه الخطوات:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي للمنصة من هنا.
- يتم الضغط على تسجيل جديد.
- يتم إضافى البيانات الأساسية مثل رقم الهوية ورقم الهاتف ورمز التحقق، يتم النقر على زر التحقق.
- من ثم سوف يتم تحويلك لصفحة التحقق للبيانات الأساسية وسوف يتم إرسال نصية للهاتف بها رمز التحقق، يتم إضافته في الخانة الخاصة له.,
- يتم النقر على تحقق وسوف تتحول لتأكيد الحساب ويمنحك اسم الدخول وكلمة المرور يجب الاحتفاظ بها لتدخل بها من حين لآخر وانقر على تسجيل.
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