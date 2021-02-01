رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati.sa للتعليم عن بعُد لطلاب الفصل الدراسي الثاني 2021 جميع المراحل التعليمية

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 نوفره اليوم لكلاً من للطالاب والطالبات وكذلك ولي الأمر والمعلمين والمعلمات والمشرفين ومديرين المدارس التعليمية من أجل الدخول على المنصة التعيلمية من أجل استمرارية العملية التعليمية للتعليم عن بعد، وجاء هذا بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقة منطومة التعليم بعد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، حيث أن الوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أتاحت التعليم عن بعد لكافة المراحل التعليمية والصفوف الدراسية حتى أن ينتهي الأسبوع العاشر على حسب الخطة الزمنية الموضوعة للدراسة وبعد أن تم تعديل التقويم الدراسي الجديد، وسوف تستمر العملية التعليمية على حسب ما تم القيام بها للفصل الدراسي الأول لكافة المعلمين والمعلمات جميع الأعضاء الموجودين بهيئة التدريس ونحن اليوم سوف نعرض لكم الرابط الرسمي وخطوات التسجيل في منصة مدرستي.