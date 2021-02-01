نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تؤكد على ضوابط وشروط تصاريح السفر للفئات الاستثنائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث الأخيرة من قبل المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية شروط تصاريح السفر، فقد أعادت الجوازات السعودية التذكير بالضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر لكافة الفئات الاستثنائية من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، حيث تتمتع منصة أبشر بعدد من الخدمات التي يحتاجها المواطن و الشخص المقيم داخل السعودية، بالإضافة إلى أنها أوضحت للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج.

أولاً: بالنسبة للموظفين الحكومين :

أكدت الجوازات السعودية في البيان الخاص بها التي تم نشره عبر صفحتها الرسمية أن هناك الفئة الأولى المستثناة هم:

الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين

المكلفين بمهمات رسمية خارج المملكة العربية السعودية

الضوابط والشروط :

أوضحت الجوازات السعودية من خلال الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك عدداً من الضوابط والشروط التي يجب تحققها لإصدار تصاريح السفر عبر أبشر لهذه الفئات الاستثنائية وهي :

تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بعد ألا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله أن تكون المشاركة في أضيق نطاق

المستندات المطلوب إرفاقها :

ومن الجدير بالذكر أن الجوازات السعودية بينت بعض المستندات المطلوبة من قبل المواطنين إرفاقها ليتمكن من الحصول على التصاريح تشمل ما يلي:

تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة

تحديد أسماء المكلفين بالمهمة

تحديد المهمة ، ومقرها ، و مدتها ، وما يفيد باستيفاء الشروط المشار إليها

إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر أفراد للخدمات الإلكترونية

ثانيا :بالنسبة للمواطنين ومرافقيهم :

أما فيما يتعلق بالمواطنين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية ومرافقيهم، أوضحت الجوازات أنه يجب عليهم إثبات طرق الإقامة وإحضار ما يثبت إقامتهم بالخارج فقد حددت الجوازات بعض من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية ومرافقيهم، وهذه الشروط هي:

إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه (وثيقة أو صك تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط ) بطاقة الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة) تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن 6 أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة يتم إرسال الطلبات عن طريق منصة أبشر الأفراد للخدمات الإلكترونية

ثالثاً خطوات الحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية:

نظراً لتساؤلات الفئات الاستثنائية في إمكانية الحصول على تصاريح السفر، حيث حددت الجوازات السعودية خطوات الحصول على تصريحات من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وهذه الخطوات هي: