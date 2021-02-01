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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لتحميل دروس طلاب الفصل الدراسي الثاني 2021 برقم الهوية، حيث تستمر معدلات البحث مع دعوة وزارة التعليم السعودية على عودة اتمام الطلاب تعليمهم من جديد من خلال وباستخدام موقع مدرستي التعليمية، التي واجه حالة من التعطل المفاجي مع تعامل سريع من قبل وزارة التعليم السعودي حتي يتمكن الطلاب من مواصله تحميل درسوهم من داخل المنزل فى ظل الازمة الراهنة.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

منصة مدرستي التعليمة واحدة من المواقع التعليمية المفعلة داخل المملكة العربية السعودية، عقب دعوات خادم الشريفين السعودي على اتباع جميع الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19، عليه اصبح التعليم داخل المملكة العربية السعودي الكتروني بالكامل، حيث يتمكن الطلاب من تحميل دروسهم واداء واجباتهم وجميع اختباراتهم باستخدام منصة مدرستي التعليمية، حيث بالفعل استطاعت المملكة العربية السعودية من تعليم طلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية السعودية اون لاين باستخدام منصة مدرستي بالفصل الدراسي الاول، على ان يعود من جديد العمل باستخدام منصة مدرستي التعليمية التي يواجه اعداد كبيرة من الطلاب بعض الصعوبات المتعلقة بالوصول اليها، عليه نستعرض رابط شغال وفعال للوصول اليها اون لاين.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

بامكانكم تسجيل دخول على منصة مدرستي التعليمية باستخدام رقم الهوية وفتحها باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على منصة مدرستي التعليمي

النقر على ايقونة تسجيل دخول جديد

ادخال جميعه بيانات الطالب الاساسية التي تشمل رقم الهوية- رقم الجوال- رمز التحقيق

النقر على ايقونة تسجيل وبهذا سيصلك مسج نصي على رقم هاتفك عليك ادخاله للاتمام عملية التسجيل على المنصة

علماً على ان منصة مدرستي تعمل بالدوام المدرسي العادي، حيث يبدأ التسجيل رسمياً على منصة مدرستي بدءً من السادسة صباحاً حسب توقيت المملكة العربية السعودية وعلى مستوي كافة انحاء مدن المملكة العربية السعودية لتعليم طلاب جميع المراحل التعليمية داخل المملكة العربية.