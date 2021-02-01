نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل كاش يصل 30.000 ريال سعودي للمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من شركة اكسترا هي أحد الشركات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر هو أسرع تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل التمويل إلي 30.000 ريال سعودي بأقساط مرنة ومسيرة تصل إلي 24 شهرا، حيث أن التمويل متاح للمواطنين السعوديين والعسكريين والمتقاعدين وأيضا العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز التمويل بأنه متطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع تعاليم الدين الإسلامي، لذلك نقدم لكم تمويل من شركة اكسترا يصل إلي 30.000 ريال سعودي لجميع الفئات.

مزايا التمويل الشخصي من شركة اكسترا

تقدم شركة اكسترا الخدمات التمويلية باسم تسهيل للتمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية، ويتميز بأنه تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل ويصل التمويل إلي 30.000 ريال سعودي وبفترة سداد تصل إلي سنتين، ويتميز التمويل بأنه متاح لجميع الفئات منهم العسكريين والمتقاعدين والموظفين الحكوميين والقطاع الخاص، ويتميز التمويل الشخصي سريع كاش بموافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل الشخصي من شركة اكسترا.

شروط التمويل الشخصي للقطاع الخاص والقطاع الحكومي من شركة اكسترا

برنامج تسهيل للتمويل الشخصي يوفر خدمة تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقساط مرنة ومسيرة تصل إلي سنتين لجميع الفئات في المملكة العربية السعودية، لذا سوف نتعرف معكم علي شروط التمويل الشخصي كالتالي:

يشترط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي يكون عمر المتقدم من 21 عام حتي 25 عام.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 12.000 ريال سعودي ويكون عمر المتقدم من 25 عام حتي 60 عام.

يشترط أن يكون فترة خدمة العمل بمدة 3 أشهر وسنة كاملة للمقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يحصل المتقدم للقطاع العام والقطاع الخاص علي التمويل الشخصي يبدأ من 4000 ريال حتي 30.000 ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي للقطاع العسكري وللمتقاعدين من شركة اكسترا

برنامج تسهيل للتمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية، يوفر خدمة تمويل للمواطنين من الجنسيات الأخري ويتم الموافقة الفورية علي التمويل، لذا نتعرف معكم علي شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين والعسكرين كالتالي:

شروط الحصول علي التمويل للعسكرين

يشترط أن لا يقل عمر العسكري عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام.

يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 10.000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون خدمة العمل بمدة 3 أشهر.

يحصل العسكري علي التمويل الشخصي يبدأ 4000 ريال حتي 12.000 ريال سعودي.

شروط الحصول علي التمويل للمتقاعدين

يشترط أن يكون عمر المتقاعد لا يزيد عن 70 عام.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمتقاعد عن 5000 ريال سعودي، ويحصل علي التمويل من 4000 حتي 30.000 ريال سعودي.

رابط التقديم علي التمويل الشخصي من اكسترا

تسهيل لتمويل الشخصي لجميع الفئات حيث توفر الشركة رابط إلكتروني الرسمي لدي تسهيل للتمويل لجميع العملاء الراغبين، يجب الدخول علي الموقع الرسمي لطلب التمويل من خلال الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة الخاصة بك.