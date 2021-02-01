نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة الماء السعودية إلكترونيا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الوقت الذي تسابقت فيه الشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية للحاق بركب التقنية ورقمنة الخدمات، فإنه من الممكن استعلام عن فاتورة الماء الوطنية إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، لمعرفة قيمة المستحقات الشهرية جراء الاستهلاك، وذلك دون الحاجة إلى زيارة أحد مقرات الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهي تعد إحدى الخدمات المهمة التي توفرها الشركة للمواطنين والمقيمين، حتى إذا وجد أحد المشتركين أي مشكلة في قيمة الفاتورة يمكنه تقديم اعتراض إلكترونيا، أيضًا، قبل السداد لتنظر الشركة فيه وترد عليه بالآلية نفسها.

كيفية استعلام عن فاتورة الماء السعودية إلكترونيا 1442

وفي السطور التالية، نوضح خطوات استعلام عن فاتورة الماء الوطنية إلكترونيا، وذلك من خلال رقم الحساب للمواطنين والوافدين المستفيدين من خدمات الشركة في أنحاء المملكة، وهو ما سهل كثيرًا على الجميع المشتركين، وذلك على النحو الآتي:

قم بلدخول إلى موقع شركة المياه.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

كما يجب إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق صورة العداد وصك الملكية.

ثمّ نسجل المعلونات وننقر على الخدمات الإلكترونية .

ننقر بعد ذلك على خدمة الاستعلام.

نكتب رقم الحساب ورمز المرئي.

أخيرًا، تظهر جميع المعلومات وتفاصيل الفاتورة.

معرفة قيمة الاشتراك عبر بوابة حياك لفواتير الماء

كما يمكن معرفة قيمة الاشتراك عبر بوابة حياك لفواتير الماء الإلكترونية، وهي من الخدمات التي توفر للمشتركين الكثير من الوقت والجهد، وذلك على النحو الآتي:

قم بالدخول إلى بوابة حياك.

ثمّ الدخول إلى البوابة بتسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر.

علينا بعد ذلك اختيار خدمة الاستفسار عن الفواتير.

كما يجب إدخال التاريخ المطلوب للسداد.

ونندخل اسم صاحب الحساب ورقم الحساب.

النقر على “استعلام”.

أخيرًا، تظهر قيمة الاستهلاك الشهري، وجميع التفاصيل الأخرى.

معرفة فاتورة الماء من رقم العداد

ومن خلال طريقة ثالثة، يمكننا معرفة فاتورة الماء من رقم العداد شهريا أون لاين، إذ يكون بالدخول إلى موقع الشركة على الإنترنت، من خلال رقم العداد، وذلك على النحو الآتي: