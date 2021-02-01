نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورسوم التسجيل في مدارس تعليم القيادة للنساء بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مدرسة القيادة للنساء بالمملكة العربية السعودية, هي أحد أكثر الموضوعات التي تقوم المرأة السعودية وغير السعودية والمقيمين بالمملكة بالبحث عنها، وذلك نظراً لموافقة الحكومة السعودية للمرأة بالقيادة واستخراج رخصة القيادة, وتلجأ أغلب السعوديات في الوقت الحالي إلي تعلم القيادة واستخراج رخصة قيادة وذلك بدلاً من الاستعانة بسائق خاص مما يجعلهم يدفعون مبالغ ومرتبات لهذا السائق, حيث وفرت الحكومة السعودية الكثير من المدارس لتعلم القيادة للنساء السعوديات وغير السعوديات وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030 في تطوير كافة النواحي الاجتماعية والترفيهية والاقتصادية وكل مجال داخل المملكة العربية السعودية, ولكي تستطيع المرأة السعودية التقديم في أحد هذه المدارس لابد من توافر بعض من الأوراق والمستندات والشروط المحددة لكي تستطيع التقديم داخل المدرسة واستخراج رخصة القيادة, وسوف نوضح لكم أماكن مدارس القيادة الخاصة بالنساء بالسعودية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في مدرسة القيادة الخاصة بالنساء بالسعودية

يوجد بعض من الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون مع المتقدمة للتقديم في مدارس القيادة الموجودة في الكثير من المحافظات السعودية, حيث تشمل هذه الأوراق والمستندات:

إحضار صورة من الهوية الشخصية للمواطنة السعودية, أو صور من الإقامة بالنسبة للمرأة الأجنبية, ولابد أن تكون سارية الصلاحية. وجود معها صورتين شخصية, بحيث تكون بأبعاد 4×6. تقوم بتقديم طلب الالتحاق بالمدرسة للتدريب. تقوم باختيار المدرب التي تريد بدأ التدريب العملي معه. قد تبلغ مدة التدريب بالنسبة للمرأة التي تعلم مبادئ القيادة الأساسية 6 ساعات, أما بالنسبة إلي المرأة التي لا تعرف أي شيء عن القيادة قد تصل مدة التدريب إلي 30 ساعة.

مصاريف الالتحاق بمدارس القيادة الخاصة بالنساء بالسعودية

تختلف أسعار الالتحاق بالمدارس الخاصة بالقيادة بالنسبة للمرأة السعودية, حيث تختلف الأسعار من مدرسة إلي آخري, حيث تتراوح أسعار الالتحاق بالمدارس الخاصة بالقيادة ما بين ألفين ريال سعودي إلي ثلاث آلاف ريال, حتي تستطيع استخراج رخصة قيادة بعد ذلك.

أماكن المدارس الخاصة بتعلم القيادة الخاصة بالمرأة