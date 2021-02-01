أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء المكلف حديثاً

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء فضيلة الشيخ فهد بن رشيد المهيريس بمناسبة تكليفه مديرا للفرع.

ونوه سموه بجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم مؤكدًا أهمية ضبط الفتوى والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف.

و قدم المهيريس شكره لسمو أمير الشرقية على الاستقبال والتوجيهات السديدة التي استمع لها من سموه الكريم.