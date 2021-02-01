نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء جمعية تعاونية للمقاولين في حائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصت لجنة المقاولات في ‫غرفة حائل‬ بإنشاء جمعية تعاونية للمقاولين في المنطقة لخدمة شركات ومؤسسات المقاولات في حائل وذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة الدوري الذي عقد برئاسة رئيس لجنة المقاولات في غرفة حائل محمد اللحيدان، كما تم خلال الاجتماع تكليف فريق لتنسيق عمل لديوانية المقاولين التي أعلنت اللجنة مسبقاً عن إقامتها في مقر الغرفة.

وأكد اللحيدان أن إنشاء جمعية للمقاولين هي توصية من اللجنة وسنسعى جاهدين لاعتماد إقامتها بإذن الله من الجهات المعنية، مبيناً أن الهدف من الجمعية هو جمع المقاولين بالمنطقة تحت مظلة واحدة، حيث ستساهم في إنشائها لجنة المقاولات في غرفة حائل بمشاركة المقاولين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالمنطقة.

وقال اللحيدان إن من أهدافها تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع الإسكان والمشاريع الخدمية بالمنطقة، وبحث التحديات التي تعترض عمل المقاولين بالمنطقة والسعي لتذليلها، مضيفاً أن الجمعية ستخلق وظائف للشباب خريجي جامعة حائل في تخصصات الهندسة والمساحة وإدارة الأعمال وغيرها من التخصصات الفنية التي تحتاجها الجمعية وكذلك لخريجي كلية التقنية في التخصصات الفنية.

وأوضح اللحيدان أن اللجنة ستنطلق قريباً بإذن الله بعد أن تتم الموافقة على تأسيسها بشكل رسمي.