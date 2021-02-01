نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية 1442 وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت مواطنًا في المملكة العربية السعودية وتريد الحصول على أي من البرامج التمويلية، فلا بد من استيفاء شروط الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية قبل الإقبال على تقديم طلب من هذا المصرف الذي أسسته الحكومة منذ نحو نصف قرن، لتقديم القروض للمواطنين والمواطنات الراغبين في تحسين أحوالهم المعيشية أو إنشاء مشروع صغير للعيش منه، أو الحصول على قرض للزواج أو ترميم المنزل، حيث إن الضوابط التي وضعها هذا البنك بالنسبة للكفيل ضرورية للحفاظ على حقوقه وضمان سداد العميل للأقساط الشهرية التي وافق عليها في أثناء التعاقد على التمويل.

شروط الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية 1442

لكافة الراغبين في التقديم على أحد البرامج التمويلية في هذا المصرف الذي يتعامل مع العملاء وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية، وأنه لا يقرر أي رسوم إدارية، ويسمح بفترة سداد كبيرة للتيسير على الجميع، حيث جاءت شروط الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية (التسليف سابقا) على النحو التالي:

إذا كان المقترض غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية. يجب أن يكون الكفيل صاحب ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، لأنه سيجري استقطاع قيمة القسط الشهري منه في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد. بالنسبة للموظف الحكومي يمكنه الاقتراض وكفالة شخص واحد فقط. الموظف الحكومي يمكنه كفالة شخصين دون الاقتراض ولكن بشرط عدم وجود متأخرات على المكفول.

خطوات الاستعلام عن كفالة بنك التسليف

فيما يمكن الاستعلام عن كفالة بنك التسليف، عبر الدخول إلى موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع بنك التسليف. تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة السر والنقر على مربع “دخول”. سوف يصل رمز التحقق للهاتف الجوال ثم إدخاله في المربع المطلوب. نجد القروض التي جرى كفالتها.

شروط بنك التسليف للمطلقات

وضع بنك التسليف والادخار عدة شروط للمطلقات للحصول على القرض، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: