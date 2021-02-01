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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام موعد الدفعة 39 حساب المواطن بالهوية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد الدفعة 39 حساب المواطن أصبح من أكثر الأمور بحثا في هذا الوقت من الشهر، ويتم الاستفسار عن إيداع الدفعة الجديدة عن طريق رقم الهوية لجميع المستفيدين، وينتظر المواطن السعودي موعد إيداع الدفعة الجديدة لحساب المواطن وخاصة أنه أحد أهم البرامج في المملكة العربية السعودية المساعدة للمواطنين على صعوبات المعيشة، وخاصة من تضرر بسبب الأزمة الحالية والتي تعيشها البلاد وباقي دول العالم.
موعد الدفعة 39 حساب المواطن وتقديم الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن
- يمكن للمواطنين تقديم طلب اعتراض على النتائج إذا كانت النتيجة غير مرضية بالنسبة لهم وإذا ظهر أنك غير مؤهل للحصول على الدعم اتباع بعض الخطوات يتيح لك برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض على النحو الآتي:
- أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن
- والآن سجل الدخول باستخدام اسمك وكلمة المرور
- الآن انقر على حسابك من خلال الصفحة الرئيسية
- والآن اذهب إلى أيقونة اعتراض الأهلية
- قم بالنقر على أيقونة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن
- والآن ستظهر لك صفحة يطلب منك اتباع خطوات تقديم طلب اعتراض.
الاستفسار عن إيداع الدفعة الجديدة برقم الهوية
- أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين الدفعة الجديدة رقم 39 شهر فبراير الحالي، وللهجري من شهر جمادى الآخر، ويمكنكم الاستعلام والاستفسار عن إيداع الدفعة 39 عبر رقم الهوية عبر الرابط الرسمي لحساب المواطن، يمكنكم أيضا اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن دعم حساب المواطن:
أولا ادخل إلى برنامج حساب المواطن
والآن قم بتسجيل جميع بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية ورقم التحقق المرئي
اضغط على استفسار عن نتائج الأهلية
والآن سوف تظهر أمامك كافة البيانات والتي تطلب منك من أجل الاستعلام استحقاق صرف الدفعة الخاصة بك، وإذا كنت حصلت على نتيجه الأهلية ولم تكن مرضية فيمكنك تقديم اعتراض أو إرسال شكوى،
الجدير بالذكر أن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 39 سيكون بتاريخ 28 جمادى الآخر، والذي يوافق يوم العاشر من فبراير شباط من العام الميلادي 2021، وإلى حينها يمكن الاستفسار وتقديم الاعتراض إن لم تصدر أهليتك.
إقرأ أيضا تعليمات القائمين على حساب المواطن لكي يتم صرف الدفعة 39
- أعلن القائمين على برنامج حساب المواطن عن مجموعة من التعليمات، والتي يجب على المستفيد اتباعها لكي لا يتم رفضه والتشكيك في أنه ليس من المؤهلين للحصول على الدعم، وجاءت التعليمات على الشكل الآتي:
- أولا يجب على المستفيد إذا كان له مصدر إضافي يدر عليه بعض النقود أن يفصح عن ما يخبئه حتى يتم قبول طلبه الحصول للاستحقاق
- الخطوة الثانية يجب على المستفيد أن يحدد مصدر مدخوله الشهري وما هو نوع الدخل والذي يتحصل عليه
- ويجب أيضا على المستفيد أن يفصح إذا كان يحصل على دخل ساند، ويجب على المستفيد إرفاق عقد الإيجار الموحد، وتقديم الطلب عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بحساب المواطن
- ويلزم أن يكون العقد ساري المفعول وليس منتهي ويمكن استخراج هذا العقد من وزارة الإسكان السعودية، ويتيح هذا العقد للمستفيد الحصول على دعم برنامج حساب المواطن دون انقطاع أو تأثر لأهليته
- الجدير بالذكر أنه يمكن للمواطن استخدام الحاسبة التقديرية للدعم لكي يستطيع حساب استحقاق دعم حساب المواطن الذي سوف يحصل عليه.
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