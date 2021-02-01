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عمر شويل - جدة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2021 تعرف علي الطريقة والحالات والرسوم ، لقد كثر البحث في الأيام الماضية عن طريقة نقل الكفالة بدون انتظار موافقة صاحب العمل في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن حالات نقل الكفالة في السعودية بدون موافقة صاحب العمل ، وسوف نتعرف أيضا عن الحالات التي تسمع بها في هذا الأمر وسوف نتعرف علي كيف يمكن إلغاء الكفالة وسوف نتعرف علي ماهي رسوم نقل الكفالة للأشخاص في المملكة العربية السعودية وسوف نتعرف علي كيفية إلغاء أو نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل تابعوا معنا.

نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل 2021

هذا الأمر يلجا له الكثير والعديد من العاملين في المملكة العربية السعودية لكي يتم نقل الكفيل إلي كفيل أخر وبدون موافقة الكفيل الأول ، وتتم نقل الكفالة في وقتنا الحاضر إلكترونياَ من علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل السعودية ، ويتم إدراج وإرفاق المستندات التي تجعل طلب نقل الكفالة من وزارة العمل السعودية ان يتم الموافقة علية أو الرفض.

حالات نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل



هناك بعض الحالات التي يتم بها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل التي قامت بتحديدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وقامت الوزارة بتحديد بعض الحالات التي يمكن نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل ،وهذه الحالات هي :

مرور اكثر من 3 أشهر بدون الحصول علي المستحقات والرواتب. إذا مرة اكثر من شهر علي انتهاء الإقامة الخاصة بالعامل ولم يتم تجديدها. إذا قام الكفيل بتقديم بلاغ كيدي في العامل مع توافر إثبات كيد البلاغ . عدم إصدار عمل إذا كان العامل جديد . إذا تم إثبات ان العامل يقوم بعمل أعمال خطرة تهدد سلامته. إذا قام الكفيل أو احد أفراد أسرته في إساءة المعاملة ضد العامل. إذا اثبت عدم لم شمل الزوجين العامل وزوجته. إذا قام الكفيل بتقديم بلاغ تغيب وتم الإثبات انه بلاغ غير صحيح.

كيفية نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية

هناك عدة خطوات يجب تنفيذها بشكل صحيح لكي يتم نقل الكفالة بنجاح في المملكة العربية السعودية ، وهذه الخطوات هي :

يجب عليك الدخول علي بوابة وزارة العمل السعودية الالكترونية.

ثم تقوم باختيار الخدمات الالكترونية.

ثم بعد ذلك يجب عليك تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي ثم تقوم بالضغط علي كلمة دخول

تقوم بعد ذلك بإدخال المنشئة التي تريد نقل الكفالة إليها .

وبعد ذلك تقوم باختيار خدمة عامل وافد من الخدمات الالكترونية المعروضة أمامك.

ثم بعد ذلك تقوم بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالعامل الذي يوّد نقل كفالته دون موافقة كفيله السابق مثل الإقامة واسم المنشأة وجميع المعلومات الخاصة به في الخانات الفارغة.

وبعد ذلك تنتظر رسالة علي الهاتف الخاص بك لتفيد بان نجاح الطلب من عدمه.

رسوم نقل ألكفالة بدون موافقة صاحب العمل

هماك بعض الرسوم والمصروفات التي يجب دفعها لكي يتم نقل الكفالة من كفيل إلي أخر وتختلف رسوم الكفالة من أول مرة إلي ثاني مرة أو ثالث مرة فتقدر الرسوم كالاتي :