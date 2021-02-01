طريقة تسجيل أول ابتدائي 1443 عن طريق نظام نور

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عمر شويل - جدة تسجيل أول ابتدائي 1443 عبر نظام نور يعتبر واحد من ضمن الأشياء الضرورية التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين أو المقيمين وذلك لأن يعرفون الطريقة الصحيحة التي تستجدم في تسجيل الأبناء الجديد في الصف الأول الأبتدائي بالسعودية.
تسجيل أول ابتدائي 1443
إعلنت وزارة التعليم السعودية علي إنة تم فتح باب التقديم في المدارس الأبتدائية للطلاب الجديد حيث إن التقديم سيكون علي نظام نور التعليمي وذلك لأن يتم التسهيل علي كافة أولياء الأمور أثناء التقديم وأيضاً لتفادي الزحام أمام المدارس وخاصة في الظروف الأستثنائية التي تمر بها المملكة في الفترة الحالية بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والمقيمين.
طريقة تسجيل ولي الأمر في نظام نور
يعد نظام نور هو أحد الأنظمة الإدارية الهامة التابعة لوزارة التعليم السعودية ويجب علي كافة أولياء الأمور التسجيل في هذا النظام حيث يتم التسجيل عن طريق أتباع الأتي:
- الأنتقال إلي موقع نظام نور علي الشبكة العنكبوتية.
- أختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.
- بعد ذلك إنشاء حساب لولي الأمر.
- يقوم ولي الأمر بكتابة الأسم رباعي.
- بعد ذلك يكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة في السعودية.
- يقوم بتحديد أسم المستخدم.
- إدخال البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف المحمول.
- إدخال كلمة السر لحسابك ثم تأكيد كلمة السر.
- بعد ذلك تأكيد حسابك عبر الرسالة المرسلة علي الهاتف.
- الضغط علي زر التسجيل.
طريقة تسجيل أول ابتدائي 1443
يتم تسجيل الطلاب الجديد في الصف الأول الإبتدائي بالمملكة عن طريق نظام نور التعليمي حيث يكون ذلك عبر أتباع الخطوات التالية:
- الإنتقال إلي موقع نظام نور التعليمي علي الشبكة العنكبوتية.
- تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة تسجيل الطلاب الجديد.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في القائمة.
- بعد ذلك تكتب بيانات الطالب من الأسم ثم تاريخ الميلاد.
- تحديد صلة القرابة مع الطالب ثم جنسية الطالب.
- تحديد المدرسة الذي ترغب في تسجيل الطالب فيها.
- مراجعة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.
- الضغط علي زر التسجيل.
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