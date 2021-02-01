طريقة التقديم علي وظيفة جندي أول للنساء 1442 في الأفواج الامنية

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عمر شويل - جدة التقديم علي وظيفة جندي أول للنساء 1442 في الأفواج الامنية تعتبر واحدة من ضمن الوظائف الشاغرة في وزارة الداخلية السعودية والتي يبحث الكثير من النساء في المملكة عن شروط وطريقة التقديم فيها حيث إن هذه الوظائف تعتبر من ضمن الوظائف الهامة وذات المكانة العالية بين المجتمع.

وظيفة جندي أول للنساء 1442

صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية السعودية عن توافر العديد من الوظائف الشاغرة لجميع النساء السعوديات الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة برتبة جندي أول وقد وضحت مديرية الأفواج الأمنية بإن التقديم في هذة الوظائف سيكون مستمر حتي يوم الخميس الموافق 4 من فبراير المقبل ويتم التقديم عن طريق منصة أبشر للوظائف التابعة لوزارة الداخلية.

شروط وظائف الأفواج الامنية للنساء 1442

قامت وزارة الداخلية بالإعلان بأن هناك عده شروط تم وضعها ويجب أن تتوافر حتي يتم قبول المتقدمة في الوظائف حيث إن هذه الشروط هي:

إن تكون المتقدمة تمتلك الجنسية السعودية ومن أبويين سعوديين.

يجب إن تكون قد ولدت في المملكة وتربت ونشأت في المملكة مع والديها.

يشترط إن تكون حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الإقل.

ينبغي إن تكون المتقدمة ذات السمعة الطيبة وحسنة السير والسلوك.

عدم الحكم عليها في إي من القضايا الخاصة بالشرف والأمانة.

السن لا يقل عن 25 عاماً ويجب إن لا يزيد عن 35 عاماً.

يجب أن يكون طولها الكلي لا يقل عن 155 سم وتناسب الوزن مع الطول.

إن لا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

إن لا تكون المتقدمة تم تعينها من قبل في الوظائف العسكرية.

طريقة التقديم علي وظيفة جندي أول للنساء 1442

حتي تتمكن المتقدمة من التقديم في هذه الوظائف يتوجب عليها القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتلخص في السطور التالية: