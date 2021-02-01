حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: “مكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة”.

وأوضح أن الحالة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء غرب ووسط المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية في طريف.